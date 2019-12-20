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09:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр

Президент Федерации лёгкой атлетики Украины Игорь Гоцул сообщил, что украинские спортсмены рискуют пропустить Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за отсутствия государственного финансирования.

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«Есть риск, что украинские легкоатлеты вообще могут не поехать на Олимпиаду. Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки и их выпустили. Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена, и мы не сможем возобновить её в январе-феврале. А процесс подготовки к таким крупным соревнованиям — это как доменная печь, если её затушить, то потом понадобятся годы, чтобы её заново запустить.

Даже те средства, которые есть у нас на счёте, оставшиеся за прошлые месяцы, мы не можем использовать, поскольку их не выпускают по какому-то специальному распоряжению правительства. Есть запрет казначейству проводить платежи, кроме «платежей первой необходимости», — приводит слова Гоцула «Диалог.UA».

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