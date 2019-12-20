Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр
Президент Федерации лёгкой атлетики Украины Игорь Гоцул сообщил, что украинские спортсмены рискуют пропустить Олимпийские игры 2020 года в Токио
Президент Федерации лёгкой атлетики Украины Игорь Гоцул сообщил, что украинские спортсмены рискуют пропустить Олимпийские игры 2020 года в Токио
«Есть риск, что украинские легкоатлеты вообще могут не поехать на Олимпиаду. Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки и их выпустили. Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена, и мы не сможем возобновить её в
Даже те средства, которые есть у нас на счёте, оставшиеся за прошлые месяцы, мы не можем использовать, поскольку их не выпускают по