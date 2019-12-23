Ласицкене стала второй среди лучших легкоатлеток года в Европе по версии Track and Field

Источник: РИА "Новости"

В общем мировом рейтинге российская спортсменка заняла шестое место, пропустив вперед занявшую первое место американку Далайлу Мухаммад (400 м c барьерами), голландку Сифан Хассан (1500 м, 10 000 м), Сальву Эйд Насер из Бахрейна (400 м), кенийку Бриджит Косгей (марафон) и венесуэлку Юлимару Рохас (тройной прыжок). Победительница чемпионата мира в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова заняла 14-ю строчку в рейтинге. Эксперты журнала отдали первые места лишь четырем спортсменам из первой десятки, в их число вошла Ласицкене.

Читайте также Лучшая легкоатлетка Европы 2019 года Ласицкене приступила к прыжковым тренировкам

Ласицкене третий год подряд занимает место в первой десятке в списке лучших легкоатлеток по версии Track and Field, в прошлом году она заняла четвертое место, став лучшей в Европе. В 2019 году Ласицкене стала победительницей зимнего чемпионата Европы, финала Бриллиантовой лиги и летнего чемпионата мира в Дохе, в октябре Ласицкене была названа Европейской легкоатлетической ассоциации лучшей легкоатлеткой года. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не включила россиянку в пятерку сильнейших легкоатлетов мира.