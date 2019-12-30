Руководство ВФЛА ответило на письмо Ласицкене, Сидоровой и Шубенкова

Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене написали открытое письмо руководству ВФЛА, в котором раскритиковали действия федерации в последнее время и попросили рассказать о дальнейших шагах по выходу из кризиса. Ранее Ласицкене отметила, что комиссия спортсменов ВФЛА «ни разу не собиралась с последних выборов руководства ВФЛА в 2016 году».

«Уважаемые Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене. Действующее руководство ВФЛА понимает позицию спортсменов. Действительно, 25 декабря 2019 года Марина Купцова была освобождена от должности главы комиссии спортсменов ВФЛА. Сделать комиссию спортсменов ВФЛА по-настоящему рабочим органом в наших с вами руках», — говорится в заявлении.

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«Согласно Уставу, президиум ВФЛА создает общественные рабочие органы, утверждает их состав и положение об их деятельности. Свои предложения касательно состава комиссии, кандидатур на место председателя и предложения по ее работе вы можете направить в адрес президиума ВФЛА. Ваши предложения будут оперативно рассмотрены президиумом в полном соответствии с уставной деятельностью организации. В сложившейся ситуации со множеством вопросов, которые нам необходимо обсудить, предлагаем провести 10 января в Москве рабочую встречу руководства ВФЛА и членов комиссии спортсменов ВФЛА», — отмечается в сообщении.

В ноябре семи участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, включая самого легкоатлета и возглавлявшего на тот момент ВФЛА Дмитрия Шляхтина, были выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) объявил об их отстранении. Шляхтин впоследствии подал в отставку, временно исполняющей обязанности президента ВФЛА была назначена Юлия Тарасенко.

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 22 ноября рекомендовал приостановить выдачу допуска российским спортсменам к соревнованиям в нейтральном статусе и пересмотреть саму процедуру присвоения статуса нейтральных атлетов. Также совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА, который длится с 2015 года. Впоследствии было объявлено, что внеочередная отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет в Москве 28 февраля.