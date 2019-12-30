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22:44 (мск), источник: ТАСС

Трехкратная чемпионка мира Ласицкене отказалась встречаться с руководством ВФЛА

ТАСС, 30 декабря. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не намерена участвовать во встрече с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом спортсменка написала в своем Instagram.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В воскресенье Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков (бег с барьерами) опубликовали открытое письмо, адресованное к руководству ВФЛА, в котором изложили ключевые вопросы к организации по выходу из кризиса, сложившегося в российской легкой атлетике. В понедельник руководство ВФЛА выступило с предложением провести рабочую встречу с членами комиссии спортсменов 10 января в Москве.

«Этот якобы ответ ВФЛА — неуважение ко мне, как к спортсмену, — написала Ласицкене. — Лично я встречаться с нынешним руководством ВФЛА не планирую ни 10 января, ни в дальнейшем».

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Ласицкене 26 лет, в активе спортсменки три золотые награды летних чемпионатов мира, два золота первенства мира в помещении, золотая и серебряная медали летних чемпионатов Европы, также россиянка одержала две победы на европейских первенствах в помещении. Ласицкене выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

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