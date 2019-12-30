Трехкратная чемпионка мира Ласицкене отказалась встречаться с руководством ВФЛА

Источник: ИТАР-ТАСС

В воскресенье Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков (бег с барьерами) опубликовали открытое письмо, адресованное к руководству ВФЛА, в котором изложили ключевые вопросы к организации по выходу из кризиса, сложившегося в российской легкой атлетике. В понедельник руководство ВФЛА выступило с предложением провести рабочую встречу с членами комиссии спортсменов 10 января в Москве.

«Этот якобы ответ ВФЛА — неуважение ко мне, как к спортсмену, — написала Ласицкене. — Лично я встречаться с нынешним руководством ВФЛА не планирую ни 10 января, ни в дальнейшем».

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