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12:29 (мск), источник: Известия

Бегун из Уганды праздновал победу перед финишем и проиграл

Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо начал праздновать победу вблизи финиша во время забега в Бразилии и проиграл, передает NBC.

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Источник: Reuters

Он не рассчитал, что за его спиной оказался соперник из Кении Кибивотт Канди, который его и опередил. Когда 19-летний бегун поднял руки, чтобы отпраздновать победу, оказалось, что кениец обогнал его.

При этом Канди установил новый рекорд. Он преодолел дистанцию в 15 км менее чем за 43 минуты. Новый рекорд составляет 42 минуты 59 секунд. В свою очередь, Киплимо финишировал со временем 43:00.

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Кенийский бегун, олимпийский чемпион 2016 года 34-летний Элиуд Кипчоге ранее побил мировой рекорд на Венском марафоне. Он преодолел расстояние в 42 км 195 м за 1 ч 59 мин 40,2 сек.

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