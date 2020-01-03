Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Атлетик
01
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
3.01
Вальядолид
Леганес
22
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. КХЛ
3.01
Йокерит
СКА
60
Хоккей. КХЛ
3.01
Локомотив
Амур
20
Хоккей. КХЛ
3.01
Северсталь
Динамо Мн
23
Хоккей. КХЛ
3.01
Торпедо
Трактор
16
Хоккей. КХЛ
3.01
Авангард
Адмирал
41
Хоккей. КХЛ
3.01
ХК Динамо
Куньлунь
20
Хоккей. КХЛ
3.01
Спартак
Витязь
23
Хоккей. КХЛ
3.01
Металлург Мг
Автомобилист
32
Хоккей. КХЛ
3.01
Сибирь
Нефтехимик
12
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
3 января, источник: ТАСС

AIU подтвердил получение ответа от ВФЛА по делу прыгуна в высоту Лысенко

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit получил ответ от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе AIU.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мы можем подтвердить получение ответа от ВФЛА. Мы не будем давать дальнейших комментариев на данном этапе», — заявили в пресс-службе AIU.

В конце ноября AIU временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Помимо Шляхтина, были временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова, а также сам Лысенко и его тренер Евгений Загорулько, им всем предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил.

После решения AIU совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановил процесс восстановления членства ВФЛА и пригрозил полным исключением из организации. В связи с этим AIU обязал ВФЛА до 12 декабря предоставить ответ на уведомление, после чего данный вопрос будет передан в совет World Athletics, 20 декабря стало известно о предоставленной ВФЛА отсрочке до 2 января.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в World Athletics в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе.

 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
«Все должны нас бояться»: России достался главный фаворит
Клэбо победил россиян. Но Большунов остался лидером «Тур де Ски»
«Барселона» планирует продать защитника за € 50 млн
«Будем побеждать нашим оружием». РФ готовится к полуфиналу МЧМ
Футболист из клуба ФНЛ перебрался в европейскую команду
«Реал» никого не купит зимой. Зидан согласен с клубом
Медведев, Хачанов и Сафин принесли России первую победу года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь