AIU подтвердил получение ответа от ВФЛА по делу прыгуна в высоту Лысенко

Источник: РИА "Новости"

«Мы можем подтвердить получение ответа от ВФЛА. Мы не будем давать дальнейших комментариев на данном этапе», — заявили в пресс-службе AIU.

В конце ноября AIU временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Помимо Шляхтина, были временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова, а также сам Лысенко и его тренер Евгений Загорулько, им всем предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил.

После решения AIU совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановил процесс восстановления членства ВФЛА и пригрозил полным исключением из организации. В связи с этим AIU обязал ВФЛА до 12 декабря предоставить ответ на уведомление, после чего данный вопрос будет передан в совет World Athletics, 20 декабря стало известно о предоставленной ВФЛА отсрочке до 2 января.