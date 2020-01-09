Восстание российских легкоатлетов вышло за пределы Instagram
Лидеры сборной России, недовольные руководством ВФЛА, выбрали своего представителя и требуют скорейшей смены власти в федерации.
Лидеры сборной России, недовольные руководством ВФЛА, выбрали своего представителя и требуют скорейшей смены власти в федерации.
Лидеры сборной России, недовольные руководством ВФЛА, выбрали своего представителя и требуют скорейшей смены власти в федерации. «Один говорил по телефону, другой не понял, третий не расслышал». Новая дикая история из российской легкой атлетики
Если бы это все не продолжалось уже пятый год, можно было бы написать — ситуация в российской легкой атлетике движется к точке бифуркации. Но это легкая атлетика — так что здесь честнее будет сказать, что в мыльной опере новая серия выяснения отношений. Скандал в большом и несчастном семействе. И выключить телевизор нельзя — без федерации в будущем никак, вывеска нам еще пригодится. Хотя Минспорта уже грозился ее выбросить — то бишь аннулировать лицензию.
Однако на этот раз, кажется, происходит
Ведущие спортсмены пошли против руководства — для них это
Итак, что произошло на этот раз? Всероссийская федерация легкой атлетики назначила внеочередную выборную конференцию на 28 февраля, на ней должен быть избран новый президент организации и (как ожидают от нас на международном уровне) произойдет очищение руководящих органов от тех, кто участвовал в «деле Лысенко», покрывая не явившегося на
Активизировавшаяся комиссия спортсменов создала свой Instagram, куда теперь выкладывает свои решения и отчаянные заявления. Почему активизировавшаяся — оказывается, все эти годы спортсмены в этой комиссии состояли, но не знали об этом. Но теперь это главный и, что важно, легальный оппонент руководства ВФЛА. Сегодня спортсмены дали о себе знать не только в соцсетях. Отказались прийти на завтрашний Президиум ВФЛА, куда их звали обсудить ситуацию и их же открытое письмо, рекомендовали перенести дату выборов, повесили вопрос о «деле Лысенко». А также назначили председателя комиссии. Им стал Родион Гатауллин, серебряный призер Олимпиады-1988 в прыжках с шестом.
Сегодня состоялось первое в 2020 году заседание комиссии спортсменов. Его итоги ?? и в карусели ?? Выразить несогласие с решением Президиума ВФЛА и Конференции о дате выборов (28.02.2020) нового руководства ВФЛА. Рекомендовать перенести дату выборов не позднее
Публикация от Rus T&F Athletes Commission (@rusathletes) 9 Янв 2020 в 1:20 PST.
«СЭ» поговорил с Гатауллиным, который будет представлять интересы спортсменов, и узнал позицию ВФЛА.
— Родион Аксанович, как ваше имя появилось в числе тех, кого спортсмены выдвигают в президиум ВФЛА?
— Мне позвонил Сергей Шубенков, предложил — я согласился. Вот и все. А о том, как такое решение пришло в голову ребятам, лучше уже спрашивать у них. Это их инициатива.
— А вы собираетесь на президиум ВФЛА в пятницу?
— Дело в том, что я не имею права на него приходить. Фактически в предложении спортсменов говорится о том, что я буду работать после выборной конференции. А она состоится 28 февраля. Тогда я смогу войти в президиум. А сейчас мое участие в нем незаконно. С другой стороны, позиция спортсменов по этому вопросу простая: не надо ничего кулуарно озвучивать. А все было сделано
— Получается, до конца февраля возможности сделать
— 28 февраля она появится. Пока по сути я могу только озвучивать решения комиссии спортсменов, говорить, но мои слова остаются формальными.
— Вам кажется юридически возможным перенести выборы с 28 на 12 февраля, как требуют спортсмены? Почему ВФЛА отстаивает более позднюю дату, вам понятно?
— Потому что им так удобно. Они решили максимально оттянуть выборную конференцию. В Уставе ВФЛА есть конкретные сроки, и они позволяют провести выборы раньше. Но они поставили другую дату. Надо у них спросить, почему.
— Пытался, но получается с трудом.
— Вот именно это и беспокоит наших спортсменов — закрытость. Она настораживает, вызывает подозрение.
— Вы с и.о. президента ВФЛА Юлией Тарасенко до этого встречались, может быть, уже пытались с ней поговорить на темы, которые придется поднимать в роли главы комиссии спортсменов?
— До сегодняшнего дня я был просто тренер по легкой атлетике. Последние недели я член президиума московской федерации. У меня не было полномочий и возможности говорить напрямую и задавать вопросы руководству. Хотя я лично знаком с Юлией и со всеми другими, кто сейчас в руководстве. Но они же сейчас занимают официальную позицию, как тут до них достучаться?
— Тот конфликт, который есть сейчас, вообще можно еще разрешить?
— Дело не в уступках, поймите. Спортсмен отстаивает свои интересы. Если до этого они занимались своим делом, прыгали, бегали, медали брали, то теперь они лишены такой возможности даже в нейтральном статусе. Чтобы это исправить, надо было максимально ускорить реорганизацию ВФЛА. А тут наоборот, идет растягивание времени. Значит, есть интересы. Какие — голословно говорить не хочется. Наверное, они все держатся за эти места и не хотят уступать. Хотя позиция международной федерации однозначна — полная реорганизация, то есть вся верхушка должна быть заменена. Лица, которые не были вовлечены в действия со справками, но которые знали — а знали наверняка многие — тоже причастны. Потому что молчали. Вопросов очень много. А по сути что? Подал в отставку Шляхтин, все другие остались. Это не дело. Я даже не утверждаю, что они виноваты. К нам просто нет доверия со стороны ИААФ (Сейчас World Athletics. — Прим. «СЭ»). Если в такой ситуации руководство остается на своем месте, значит, оно думает только о себе, а не о спортсменах. Потому что ИААФ не пойдет навстречу никаким образом. С какого перепуга они должны нашим легкоатлетам давать статус?
— Спортсмены в числе прочего спрашивают у ВФЛА, почему не был дан ответ по делу Лысенко в срок. У вас есть понимание, что происходит вокруг этого дела? То отсрочку просим, то объясняем, но никто не знает, что.
— Нет понимания, и откуда бы ему взяться. Я бы призвал наше руководство выкладывать всю свою переписку у себя на сайте. Это очень легко. Что отослали, что получили. Здесь нет ничего секретного. Тогда, может быть, эти люди бы получили сочувствие со стороны спортсменов, с нашей стороны.
— Вы не хотите на замену верхушке прийти? Если спортсмены
— Давайте все делать последовательно. Особого желания работать в этой структуре у меня нет. Я там был, знаю, как все устроено. Ничего хорошего. У меня есть работа, дочь тренируется. Заниматься этим в ущерб тренировочной работе я не могу и не буду. Рваться туда? Мне это не надо. А вот представлять интересы спортсменов, тем самым защищая и свою дочь — это правильно. Это я и иду делать. (Аксана Гатауллина — прыгунья с шестом, участница молодежного ЧМ-2018 и ЧЕ-2019. — Прим. «СЭ»).
В ВФЛА в преддверии завтрашнего президиума стараются говорить поменьше. Требование открытости спортсменов более чем понятно, но руководство опасается «некорректных интерпретаций».
— Около недели назад ВФЛА заявила, что выслала объяснения по делу Лысенко в международную федерацию. Можно ли узнать их содержание, как вы, собственно, объяснили произошедшее? — вопрос Юхаревой.
— В данном случае не могу добавить
— То есть это закрытая информация?
— Мы сейчас находимся в процессе оспаривания достаточно серьезных обвинений в адрес ВФЛА и любое вмешательство в процесс, некорректная интерпретация информации может быть трактована не в пользу ВФЛА.
— Комиссия спортсменов не довольна датой 28 февраля, на которую назначена конференция и выборы президента ВФЛА, в числе прочего говорится: ответ от ВФЛА — «так удобней делегатам, которые в конце февраля приедут на чемпионат России». Это правдивое объяснение?
— Я не знаю, откуда появилась эта цитата. Решение о проведении внеочередной выборной конференции принимает президиум, а также определяет ее дату. В определении даты конференции президиум руководствовался положениями устава.
— Желания перенести ее в связи с обращением нет? Это вообще юридически возможно?
— Повторю, это решение руководящего органа федерации — президиума. Перенос сроков — юридически невозможен.
— То, что спортсмены отказались прийти на президиум — это вызывает огорчение, обеспокоенность?
— ВФЛА приглашает спортсменов к диалогу уже второй раз. Общение посредством открытых писем в Instagram, социальных сетях и СМИ, на мой взгляд, не является конструктивным. При этом желание комиссии спортсменов начать работу, особенно в условиях кадрового дефицита только приветствуется ВФЛА.
— Третий раз приглашать будете?
— Посмотрим.
10 января состоится президиум, однако в отсутствие одной из важных сторон он вряд ли приблизит к разрешению ситуации. 28 февраля будет куда более важный день. А те семь недель, которые остаются между ними, кажется, будут просто потеряны. Для спортсменов — так уж точно.