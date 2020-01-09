Восстание российских легкоатлетов вышло за пределы Instagram

Источник: Спорт-Экспресс

Лидеры сборной России, недовольные руководством ВФЛА, выбрали своего представителя и требуют скорейшей смены власти в федерации. «Один говорил по телефону, другой не понял, третий не расслышал». Новая дикая история из российской легкой атлетики

Если бы это все не продолжалось уже пятый год, можно было бы написать — ситуация в российской легкой атлетике движется к точке бифуркации. Но это легкая атлетика — так что здесь честнее будет сказать, что в мыльной опере новая серия выяснения отношений. Скандал в большом и несчастном семействе. И выключить телевизор нельзя — без федерации в будущем никак, вывеска нам еще пригодится. Хотя Минспорта уже грозился ее выбросить — то бишь аннулировать лицензию.

Однако на этот раз, кажется, происходит что-то действительно важное. Сегодня о нашей легкой атлетике даже написала американская газета Washington Post.

Ведущие спортсмены пошли против руководства — для них это что-то новенькое. На этот раз может быть интересно. Хотя местами скорее грустно.

Итак, что произошло на этот раз? Всероссийская федерация легкой атлетики назначила внеочередную выборную конференцию на 28 февраля, на ней должен быть избран новый президент организации и (как ожидают от нас на международном уровне) произойдет очищение руководящих органов от тех, кто участвовал в «деле Лысенко», покрывая не явившегося на допинг-тесты спортсмена. Спортсмены в рамках комиссии ВФЛА — в их числе чемпионы мира Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков — в открытую идут против руководства и палят по нему изо всех орудий, требуя ускорения принятия мер. Зимний сезон уже по сути идет, а руководство ВФЛА выбрало максимально позднюю дату для проведения выборов, считают бунтари.

Активизировавшаяся комиссия спортсменов создала свой Instagram, куда теперь выкладывает свои решения и отчаянные заявления. Почему активизировавшаяся — оказывается, все эти годы спортсмены в этой комиссии состояли, но не знали об этом. Но теперь это главный и, что важно, легальный оппонент руководства ВФЛА. Сегодня спортсмены дали о себе знать не только в соцсетях. Отказались прийти на завтрашний Президиум ВФЛА, куда их звали обсудить ситуацию и их же открытое письмо, рекомендовали перенести дату выборов, повесили вопрос о «деле Лысенко». А также назначили председателя комиссии. Им стал Родион Гатауллин, серебряный призер Олимпиады-1988 в прыжках с шестом.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Сегодня состоялось первое в 2020 году заседание комиссии спортсменов. Его итоги ?? и в карусели ?? Выразить несогласие с решением Президиума ВФЛА и Конференции о дате выборов (28.02.2020) нового руководства ВФЛА. Рекомендовать перенести дату выборов не позднее 12.02.2020 (60 дней с момента проведения отчетной Конференции ВФЛА) Рекомендовать Президиуму ВФЛА расширить комиссию спортсменов ВФЛА до 9 (девяти) человек, включив в нее Гатауллина Р. А., Ядгарова И. Т., Ахмадеева Р. Р., Шкуренева И. Ю. Рекомендовать Президиуму ВФЛА утвердить председателем комиссии спортсменов ВФЛА Гатауллина Р. А. Рекомендовать Президиуму ВФЛА вынести на ближайшую Конференцию вопрос об изменении Положения о комиссии спортсменов ВФЛА и введении председателя комиссии спортсменов ВФЛА в состав Президиума ВФЛА с правом голоса (со всеми необходимыми изменениями в Устав ВФЛА) Отказаться от предложения руководства ВФЛА от 08.01.2020 о посещении членами комиссии спортсменов ВФЛА Президиума ВФЛА (10.01.2020). Общение с руководством ВФЛА от имени комиссии спортсменов ВФЛА будет возложено на председателя комиссии спортсменов ВФЛА (предложенного Президиуму ВФЛА членами комиссии спортсменов ВФЛА в пункте 3) после его утверждения и включения в состав Президиума ВФЛА с правом голоса Повторно направить руководству ВФЛА вопросы из Открытого письма от 29.12.2019 (в приложении к Протоколу № 1) с просьбой публично ответить на них. Это не противоречит принципам деятельности ВФЛА, изложенным в п.1.2. Устава ВФЛА (в частности, принципу гласности), а также п. 3.1.22 Устава (о свободе распространения информации о деятельности ВФЛА) #легкаяатлетика #trackandfield #россия #russia.

Публикация от Rus T&F Athletes Commission (@rusathletes) 9 Янв 2020 в 1:20 PST.

Новый руководитель ВФЛА — о критике Ласицкене и работе Шляхтина Защищать свою дочь — это правильно

«СЭ» поговорил с Гатауллиным, который будет представлять интересы спортсменов, и узнал позицию ВФЛА.

— Родион Аксанович, как ваше имя появилось в числе тех, кого спортсмены выдвигают в президиум ВФЛА?

— Мне позвонил Сергей Шубенков, предложил — я согласился. Вот и все. А о том, как такое решение пришло в голову ребятам, лучше уже спрашивать у них. Это их инициатива.

— А вы собираетесь на президиум ВФЛА в пятницу?

— Дело в том, что я не имею права на него приходить. Фактически в предложении спортсменов говорится о том, что я буду работать после выборной конференции. А она состоится 28 февраля. Тогда я смогу войти в президиум. А сейчас мое участие в нем незаконно. С другой стороны, позиция спортсменов по этому вопросу простая: не надо ничего кулуарно озвучивать. А все было сделано как-то скрытно. О чем наши дорогие спортсмены и сказали. Они просто ждут открытости от руководства ВФЛА.

— Получается, до конца февраля возможности сделать что-то у вас нет?

— 28 февраля она появится. Пока по сути я могу только озвучивать решения комиссии спортсменов, говорить, но мои слова остаются формальными.

— Вам кажется юридически возможным перенести выборы с 28 на 12 февраля, как требуют спортсмены? Почему ВФЛА отстаивает более позднюю дату, вам понятно?

— Потому что им так удобно. Они решили максимально оттянуть выборную конференцию. В Уставе ВФЛА есть конкретные сроки, и они позволяют провести выборы раньше. Но они поставили другую дату. Надо у них спросить, почему.

— Пытался, но получается с трудом.

— Вот именно это и беспокоит наших спортсменов — закрытость. Она настораживает, вызывает подозрение.

— Вы с и.о. президента ВФЛА Юлией Тарасенко до этого встречались, может быть, уже пытались с ней поговорить на темы, которые придется поднимать в роли главы комиссии спортсменов?

— До сегодняшнего дня я был просто тренер по легкой атлетике. Последние недели я член президиума московской федерации. У меня не было полномочий и возможности говорить напрямую и задавать вопросы руководству. Хотя я лично знаком с Юлией и со всеми другими, кто сейчас в руководстве. Но они же сейчас занимают официальную позицию, как тут до них достучаться?

— Тот конфликт, который есть сейчас, вообще можно еще разрешить? Какими-то уступками со стороны ВФЛА, например?

— Дело не в уступках, поймите. Спортсмен отстаивает свои интересы. Если до этого они занимались своим делом, прыгали, бегали, медали брали, то теперь они лишены такой возможности даже в нейтральном статусе. Чтобы это исправить, надо было максимально ускорить реорганизацию ВФЛА. А тут наоборот, идет растягивание времени. Значит, есть интересы. Какие — голословно говорить не хочется. Наверное, они все держатся за эти места и не хотят уступать. Хотя позиция международной федерации однозначна — полная реорганизация, то есть вся верхушка должна быть заменена. Лица, которые не были вовлечены в действия со справками, но которые знали — а знали наверняка многие — тоже причастны. Потому что молчали. Вопросов очень много. А по сути что? Подал в отставку Шляхтин, все другие остались. Это не дело. Я даже не утверждаю, что они виноваты. К нам просто нет доверия со стороны ИААФ (Сейчас World Athletics. — Прим. «СЭ»). Если в такой ситуации руководство остается на своем месте, значит, оно думает только о себе, а не о спортсменах. Потому что ИААФ не пойдет навстречу никаким образом. С какого перепуга они должны нашим легкоатлетам давать статус?

— Спортсмены в числе прочего спрашивают у ВФЛА, почему не был дан ответ по делу Лысенко в срок. У вас есть понимание, что происходит вокруг этого дела? То отсрочку просим, то объясняем, но никто не знает, что.

— Нет понимания, и откуда бы ему взяться. Я бы призвал наше руководство выкладывать всю свою переписку у себя на сайте. Это очень легко. Что отослали, что получили. Здесь нет ничего секретного. Тогда, может быть, эти люди бы получили сочувствие со стороны спортсменов, с нашей стороны.

— Вы не хотите на замену верхушке прийти? Если спортсмены как-нибудь еще раз вас наберут и предложат президентом ВФЛА стать?

— Давайте все делать последовательно. Особого желания работать в этой структуре у меня нет. Я там был, знаю, как все устроено. Ничего хорошего. У меня есть работа, дочь тренируется. Заниматься этим в ущерб тренировочной работе я не могу и не буду. Рваться туда? Мне это не надо. А вот представлять интересы спортсменов, тем самым защищая и свою дочь — это правильно. Это я и иду делать. (Аксана Гатауллина — прыгунья с шестом, участница молодежного ЧМ-2018 и ЧЕ-2019. — Прим. «СЭ»).

А что, если ВФЛА возглавит иностранец? Есть и такое предложение ВФЛА — спортсменам: перенос выборов юридически невозможен

В ВФЛА в преддверии завтрашнего президиума стараются говорить поменьше. Требование открытости спортсменов более чем понятно, но руководство опасается «некорректных интерпретаций». Пресс-атташе Наталье Юхаревой в данном случае можно посочувствовать.

— Около недели назад ВФЛА заявила, что выслала объяснения по делу Лысенко в международную федерацию. Можно ли узнать их содержание, как вы, собственно, объяснили произошедшее? — вопрос Юхаревой.

— В данном случае не могу добавить что-то к пресс-релизу ВФЛА, который был опубликован 2 января на официальном сайте ВФЛА.

— То есть это закрытая информация?

— Мы сейчас находимся в процессе оспаривания достаточно серьезных обвинений в адрес ВФЛА и любое вмешательство в процесс, некорректная интерпретация информации может быть трактована не в пользу ВФЛА.

— Комиссия спортсменов не довольна датой 28 февраля, на которую назначена конференция и выборы президента ВФЛА, в числе прочего говорится: ответ от ВФЛА — «так удобней делегатам, которые в конце февраля приедут на чемпионат России». Это правдивое объяснение?

— Я не знаю, откуда появилась эта цитата. Решение о проведении внеочередной выборной конференции принимает президиум, а также определяет ее дату. В определении даты конференции президиум руководствовался положениями устава.

— Желания перенести ее в связи с обращением нет? Это вообще юридически возможно?

— Повторю, это решение руководящего органа федерации — президиума. Перенос сроков — юридически невозможен.

— То, что спортсмены отказались прийти на президиум — это вызывает огорчение, обеспокоенность?

— ВФЛА приглашает спортсменов к диалогу уже второй раз. Общение посредством открытых писем в Instagram, социальных сетях и СМИ, на мой взгляд, не является конструктивным. При этом желание комиссии спортсменов начать работу, особенно в условиях кадрового дефицита только приветствуется ВФЛА.

— Третий раз приглашать будете?

— Посмотрим.