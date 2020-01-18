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19:07 (мск), источник: ТАСС

Олимпийская чемпионка Исинбаева мечтает, чтобы ее сын вырос великим хоккеистом

ТАСС, 18 января. Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева мечтает, чтобы ее сын стал великим хоккеистом. Об этом бывшая спортсменка написала на своей странице в Instagram.

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фотографий

Исинбаева высказала такое мнение после победы сборной России по хоккею над командой Канады (6:2) в первом матче группового этапа юношеской Олимпиады в Лозанне. В феврале ее сыну Добрыне исполнится два года, ранее она заявляла, что хотела бы отдать своего сына в хоккей.

«С юношеской сборной России по хоккею. Только что после победы в первой игре с Канадой. Мечтаю, чтобы однажды мой сын стал великим хоккеистом», — написала Исинбаева под фото с командой.

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Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой по прыжкам с шестом, также в ее активе три золотые медали чемпионатов мира и четыре — чемпионатов мира в помещении, победы в Кубке мира, чемпионате Европы и чемпионате Европы в помещении. Ей принадлежит действующий мировой рекорд, всего на счету россиянки 28 мировых рекордов. Исинбаева — член Международного олимпийского комитета, также она входит в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок к конституцию Российской федерации.

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