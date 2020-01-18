«А так можно было?» Британцы не подпускают WADA к допинг-пробам Мо Фары
Британское издание The Telegraph опубликовало сенсационный материал о том, как Мо Фара избежал проверки на допинг.
Британское издание The Telegraph опубликовало сенсационный материал о том, как Мо Фара избежал проверки на допинг.
Этот факт уже вызвал волну заявлений среди спортсменов, в том числе российских. Публикуем перевод материала.
Антидопинговое управление Великобритании (Ukad) настаивает на том, что не будет представлять образцы
Антидопинговое управление Великобритании уже заявило, что готово противостоять любым попыткам Всемирного антидопингового агентства конфисковать запасы мочи и крови сэра Мо Фара.
Генеральный директор Ukad Николь Сапстед сказала, что банально заблокирует извлечение образцов.
Образцы хранятся для повторного тестирования в будущем. Но если не будет достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что они содержат запрещенные вещества, извлечь мы их не дадим, цитирует
Перед окончанием срока полномочий в качестве президента WADA Крейг Риди объявил о грядущей проверке тех спортсменов, которые работали с Салазаром. По его словам, это включало в себя и работу с образцами, которые будут повторно протестированы.
Британское антидопинговое агентство заявило тогда, что повторное тестирование может привести к порче образцов. Они хранятся 10 лет для того, чтобы быть протестированными с использованием новых методов обнаружения. Все остальное риск испортить образцы.
Нельзя вскрывать образцы постоянно без всяких оснований. Риск испортить огромный, говорит
На вопрос о том, имеет ли WADA право изъять образцы Мо Фары, Сапстед ответила:
На мой взгляд, любой образец, собранный британскими антидопинговыми службами, является только нашей собственностью.
Публикация этого материала вызвала взрыв негодования среди спортсменов. Ироничен был Сергей Шубенков:
Кудрявцева Юлия