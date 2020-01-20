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09:59 (мск), источник: Sport24

Британцы не хотят отдавать WADA допинг-пробы суперзвезды Фары. Нарушать можно всем, кроме русских

Рассказываем, с чего все началось.

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Источник: РИА "Новости"

Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказывается предоставлять образцы допинг-проб четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары. Начало в духе проблем с запрещенкой. Но эта история гораздо интереснее. Sport24 рассказывает все с самого начала.

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Во время чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе информационное поле разорвала новость — тренер Альберто Салазар дисквалифицирован на 4 года. Представляете, в каком шоке были все. Разговоры о допинговых проблемах Салазара перестали быть слухами.

Трехкратный победитель Нью-йоркского марафона бегал в 80-х, а после завершения спортивной карьеры начал учить этому других. В 2001 году его близкий друг Фил Найт (основатель Nike) решил привлечь Салазара к созданию проекта Nike’s Oregon Project.

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Компания решила, что было бы круто вырастить в США бегунов, которые смогут побеждать на крупных соревнованиях. Самый важный успех случился через 11 лет — Гален Рапп стал первым американцем с 1964-го года, завоевавшим олимпийскую медаль на дистанции 10 000 м.

Но еще до этого триумфа рамки программы расширились. К команде присоединились японец Сугуру Осака, эфиоп Йомиф Кеджелча, голландка Сифан Хассан, немка Констанц Клостерхалфен и австралийка Джессика Халл. Громче был только Фара.

До 2015 года дела у проекта шли хорошо. Была пара попыток антидопингового агентства США (USADA) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) прикрыть контору. Разбирательства спровоцировали обыски дома спортсменов, где искусственно поддерживался разреженный воздух для имитации средне- и высокогорья. Это ноу-хау хотели приравнять к допингу, но санкций так и не последовало.

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А потом американский журналист Дэвид Эпштейн совместно с BBC провел расследование о деятельности Салазара, и бомба взорвалась. Тренера и его коллег обвинили в том, что он:

• вливал спортсменам Л-карнитин в объемах, превышающих разрешенные антидопинговым законодательством;.

• участвовал в сбыте и использовании геля, содержащего тестостерон;.

• инструктировал спортсменов не указывать внутривенные инфузии Л-карнитина в протоколе допинг-контроля.

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Ход делу дали только в 2017-м. USADA требовало для Салазара пожизненного дисквала. Тренер все отрицал и настаивал на том, чтобы обвинение нормально рассказало, в чем его обвиняют. Ребята из агентства не поленились и расширили базу с доказательствами. Дело отправилось в американскую арбитражную ассоциацию.

Неприятным моментом для Салазара стали показания свидетелей, которые работали и тренировались у него с 2004 по 2014 год.

Кара и Адам Гучер — самая известная в США беговая пара. Кара — бронзовый призер чемпионата мира на 10 000 м, Адам — один из лучших американских бегунов на 5000 м. Так вот, Кара рассказала, что после родов Салазар пытался ей навязать Cytomel — синтетический гормон щитовидной железы, чтобы спортсменка быстрее набрала форму. И когда ее эндокринолог отказалась выписывать рецепт на покупку, то тот посоветовал ей обратиться к Раппу. Он мог его купить.

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Массажист Джон Стинер тоже поделился со следствием историей. Как-то раз Салазар попросил его собрать вещи в комнате, где жил тренер и Рапп. Там он обнаружил гель с тестостероном. Салазар объяснил, что этот гель для сердца (он перенес клиническую смерть).

Стив Магнесс начинал в орегонском проекте как спортсмен, а потом стал помощником и научным консультантом у Салазара. Он лично работал с кровью Раппа и рассказал, что тот принимал тестостерон с 16 лет. В 2011 году Магнесс сопровождал спортсмена на европейское турне и видел, что тот пил какие-то таблетки.

Наставил на употребление запрещенки Раппом и стайер Джош Рогатински.

Мо Фара излучает оптимизм. | Источник: AP 2020

И на суд Салазар в качестве своего свидетеля позвал именно Раппа. Он признался, что у него есть аллергическая астма, проявившаяся в детстве, но он никогда не принимал никаких лекарств. Допинг-тесты спортсмен, кстати, ни разу не проваливал.

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В итоге доказать смогли только:

• вливание Л-карнитина в большом объеме Стиву Магнессу (про Раппа рассказывал, а про себя забыл). Доказать это по остальным спортсменам не удалось;.

• сбыт тестостерона двум своим сыновьям. Использование не доказали;.

• инструктаж спортсменам умалчивать об инфузиях в протоколах допинг-контроля.

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Причем тут сыновья? Изначально тестостерон в виде геля для нанесения на кожу, предназначался для личного использования. Но тренеру пришла мысль об эксперименте. Он нанес гель сыновьям Тони и Алексу, которые занимались бегом, но не профессионально. Поэтому обвинить в использовании его и не получилось. Но доказали, что предназначенный Салазару гель он передал третьим лицам.

Так и набежало на тренера четыре года бана. Его аккредитацию в Дохе сразу же аннулировали и отправили домой. Под санкции попал и эндокринолог Джеффри Браун. На решение USADA Салазар сразу же решил подать апелляцию.

— Nike Oregon Project никогда не допустит нарушений антидопинговых правил. Я собираюсь подать апелляцию и с нетерпением жду окончания этого несправедливого и затяжного процесса, который, я уверен, приведет к правде. Я всегда следил за соблюдением кодекса WADA.

В Nike уверены, что их атлеты чисты. Поэтому и поддержали решение Салазара бороться за честное имя. А пока WADA начало проверку спортсменов, которые работали под руководством тренера.

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Зацепило и Фару. Хотя самый знаменитый участник проекта перестал работать с Салазаром в 2017 году. И связано это было как раз с обвинениями тренера. Но от проверки это его не освободило. Вот только генеральный директор UKAD Николь Сапстед отказалась предоставлять WADA образцы.

— Образцы хранятся для повторного тестирования в будущем. Но если не будет достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что они содержат запрещенные вещества, извлечь мы их не дадим.

Это уже не в первый раз. Когда расследование вели их коллеги из USADA, они тоже им отказали.

«Повторное тестирование может привести к порче образцов. Они хранятся 10 лет для того, чтобы быть протестированными с использованием новых методов обнаружения. Все остальное — риск, которые может испортить образцы. Нельзя вскрывать их постоянно без всяких оснований», — мотивировала решение Сапстед.

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Видимо, для UKAD 4-летний бан Салазара — недостаточное доказательство для перепроверки проб. Хотя, согласно пункту 6.5 антидопингового кодекса, последующий дополнительный анализ допинг-проб может быть проведен в любое время, исключительно по указанию антидопинговой организации либо по указанию WADA.

Интересно, что никакой реакции нет от самого агентства. Видимо, ребята думают над правильными словами. Если что-то пойдет не так, то им жестко прилетит. Никто не забыл, что они говорили о допинге в России. А здесь прослеживается явное нарушение всех их разговоров о чистом спорте.

Виктория Дмитриева

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