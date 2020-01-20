Британцы не хотят отдавать WADA допинг-пробы суперзвезды Фары. Нарушать можно всем, кроме русских
Рассказываем, с чего все началось.
Рассказываем, с чего все началось.
Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказывается предоставлять образцы
Во время чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе информационное поле разорвала новость — тренер Альберто Салазар дисквалифицирован на 4 года. Представляете, в каком шоке были все. Разговоры о допинговых проблемах Салазара перестали быть слухами.
Трехкратный победитель
Компания решила, что было бы круто вырастить в США бегунов, которые смогут побеждать на крупных соревнованиях. Самый важный успех случился через 11 лет — Гален Рапп стал первым американцем с 1964-го года, завоевавшим олимпийскую медаль на дистанции 10 000 м.
Но еще до этого триумфа рамки программы расширились. К команде присоединились японец Сугуру Осака, эфиоп Йомиф Кеджелча, голландка Сифан Хассан, немка Констанц Клостерхалфен и австралийка Джессика Халл. Громче был только Фара.
До 2015 года дела у проекта шли хорошо. Была пара попыток антидопингового агентства США (USADA) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) прикрыть контору. Разбирательства спровоцировали обыски дома спортсменов, где искусственно поддерживался разреженный воздух для имитации средне- и высокогорья. Это
А потом американский журналист Дэвид Эпштейн совместно с BBC провел расследование о деятельности Салазара, и бомба взорвалась. Тренера и его коллег обвинили в том, что он:
• вливал спортсменам
• участвовал в сбыте и использовании геля, содержащего тестостерон;.
• инструктировал спортсменов не указывать внутривенные инфузии
Ход делу дали только в 2017-м. USADA требовало для Салазара пожизненного дисквала. Тренер все отрицал и настаивал на том, чтобы обвинение нормально рассказало, в чем его обвиняют. Ребята из агентства не поленились и расширили базу с доказательствами. Дело отправилось в американскую арбитражную ассоциацию.
Неприятным моментом для Салазара стали показания свидетелей, которые работали и тренировались у него с 2004 по 2014 год.
Кара и Адам Гучер — самая известная в США беговая пара. Кара — бронзовый призер чемпионата мира на 10 000 м, Адам — один из лучших американских бегунов на 5000 м. Так вот, Кара рассказала, что после родов Салазар пытался ей навязать Cytomel — синтетический гормон щитовидной железы, чтобы спортсменка быстрее набрала форму. И когда ее эндокринолог отказалась выписывать рецепт на покупку, то тот посоветовал ей обратиться к Раппу. Он мог его купить.
Массажист Джон Стинер тоже поделился со следствием историей.
Стив Магнесс начинал в орегонском проекте как спортсмен, а потом стал помощником и научным консультантом у Салазара. Он лично работал с кровью Раппа и рассказал, что тот принимал тестостерон с 16 лет. В 2011 году Магнесс сопровождал спортсмена на европейское турне и видел, что тот пил
Наставил на употребление запрещенки Раппом и стайер Джош Рогатински.
И на суд Салазар в качестве своего свидетеля позвал именно Раппа. Он признался, что у него есть аллергическая астма, проявившаяся в детстве, но он никогда не принимал никаких лекарств.
В итоге доказать смогли только:
• вливание
• сбыт тестостерона двум своим сыновьям. Использование не доказали;.
• инструктаж спортсменам умалчивать об инфузиях в протоколах
Причем тут сыновья? Изначально тестостерон в виде геля для нанесения на кожу, предназначался для личного использования. Но тренеру пришла мысль об эксперименте. Он нанес гель сыновьям Тони и Алексу, которые занимались бегом, но не профессионально. Поэтому обвинить в использовании его и не получилось. Но доказали, что предназначенный Салазару гель он передал третьим лицам.
Так и набежало на тренера четыре года бана. Его аккредитацию в Дохе сразу же аннулировали и отправили домой. Под санкции попал и эндокринолог Джеффри Браун. На решение USADA Салазар сразу же решил подать апелляцию.
— Nike Oregon Project никогда не допустит нарушений антидопинговых правил. Я собираюсь подать апелляцию и с нетерпением жду окончания этого несправедливого и затяжного процесса, который, я уверен, приведет к правде. Я всегда следил за соблюдением кодекса WADA.
В Nike уверены, что их атлеты чисты. Поэтому и поддержали решение Салазара бороться за честное имя. А пока WADA начало проверку спортсменов, которые работали под руководством тренера.
Зацепило и Фару. Хотя самый знаменитый участник проекта перестал работать с Салазаром в 2017 году. И связано это было как раз с обвинениями тренера. Но от проверки это его не освободило. Вот только генеральный директор UKAD Николь Сапстед отказалась предоставлять WADA образцы.
— Образцы хранятся для повторного тестирования в будущем. Но если не будет достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что они содержат запрещенные вещества, извлечь мы их не дадим.
Это уже не в первый раз. Когда расследование вели их коллеги из USADA, они тоже им отказали.
«Повторное тестирование может привести к порче образцов. Они хранятся 10 лет для того, чтобы быть протестированными с использованием новых методов обнаружения. Все остальное — риск, которые может испортить образцы. Нельзя вскрывать их постоянно без всяких оснований», — мотивировала решение Сапстед.
Видимо, для UKAD 4-летний бан Салазара — недостаточное доказательство для перепроверки проб. Хотя, согласно пункту 6.5 антидопингового кодекса, последующий дополнительный анализ
Интересно, что никакой реакции нет от самого агентства. Видимо, ребята думают над правильными словами. Если
Виктория Дмитриева