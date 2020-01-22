Ласицкене уйдет из ВФЛА, если организацию возглавит соратник Шляхтина

Источник: Спорт РИА Новости

«Если предстоящие выборы выиграет (первый вице-президент, осуществляющий обязанности президента ВФЛА Юлия) Тарасенко, (член президиума ВФЛА Андрей) Крупорушников или кто-то еще из команды Шляхтина, я буду искать варианты выхода из-под юрисдикции ВФЛА. Речь не идет о смене гражданства. Но моя позиция не изменится, я продолжу отказываться от любых контактов с этим руководством даже после выборов. Работать с этими людьми я точно не буду», — сказала Ласицкене журналистам.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) 21 ноября прошлого года выдвинул семерым участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко обвинения в нарушении антидопинговых правил и отстранил их от деятельности. Среди попавших под санкции оказался возглавлявший на тот момент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, который впоследствии подал в отставку, временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко.