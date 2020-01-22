Ласицкене уйдет из ВФЛА, если организацию возглавит соратник Шляхтина
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Елена Дьячкова. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что будет искать варианты выхода
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Елена Дьячкова. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что будет искать варианты выхода
«Если предстоящие выборы выиграет (первый
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) 21 ноября прошлого года выдвинул семерым участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко обвинения в нарушении антидопинговых правил и отстранил их от деятельности. Среди попавших под санкции оказался возглавлявший на тот момент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, который впоследствии подал в отставку, временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко.
Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 22 ноября рекомендовал приостановить выдачу допуска российским спортсменам к соревнованиям в нейтральном статусе и пересмотреть саму процедуру присвоения статуса нейтральных атлетов. Также совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА, который длится с 2015 года. Впоследствии было объявлено, что внеочередная