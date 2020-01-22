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16:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ласицкене уйдет из ВФЛА, если организацию возглавит соратник Шляхтина

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Елена Дьячкова. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что будет искать варианты выхода из-под юрисдикции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если предстоящие выборы руководства организации выиграет кто-то из команды ее бывшего главы Дмитрия Шляхтина.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Если предстоящие выборы выиграет (первый вице-президент, осуществляющий обязанности президента ВФЛА Юлия) Тарасенко, (член президиума ВФЛА Андрей) Крупорушников или кто-то еще из команды Шляхтина, я буду искать варианты выхода из-под юрисдикции ВФЛА. Речь не идет о смене гражданства. Но моя позиция не изменится, я продолжу отказываться от любых контактов с этим руководством даже после выборов. Работать с этими людьми я точно не буду», — сказала Ласицкене журналистам.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) 21 ноября прошлого года выдвинул семерым участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко обвинения в нарушении антидопинговых правил и отстранил их от деятельности. Среди попавших под санкции оказался возглавлявший на тот момент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, который впоследствии подал в отставку, временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко.

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 22 ноября рекомендовал приостановить выдачу допуска российским спортсменам к соревнованиям в нейтральном статусе и пересмотреть саму процедуру присвоения статуса нейтральных атлетов. Также совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА, который длится с 2015 года. Впоследствии было объявлено, что внеочередная отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет в Москве 28 февраля.

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