Ласицкене может подать многомиллионный иск к ВФЛА

— Я рассматриваю вариант подачи в суд на ВФЛА, — цитирует Ласицкене ТАСС. — Если суд откажется принять мое заявление на ВФЛА как общественную организацию, то буду подавать в суд на конкретных людей. На тех, кто будет официально признан виновным в деле с липовой справкой Лысенко, и на нынешнее руководство федерации.