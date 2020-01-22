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15:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ласицкене может подать многомиллионный иск к ВФЛА

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, что может подать в суд на нынешнее и бывшее руководство Всероссийской федерации легкой атлетики.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Я рассматриваю вариант подачи в суд на ВФЛА, — цитирует Ласицкене ТАСС. — Если суд откажется принять мое заявление на ВФЛА как общественную организацию, то буду подавать в суд на конкретных людей. На тех, кто будет официально признан виновным в деле с липовой справкой Лысенко, и на нынешнее руководство федерации.

Их действия привели и приводят к моим потерям — моральным, имиджевым и материальным. По предварительным подсчетам, в случае полного пропуска зимнего сезона это будет многомиллионный иск.

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