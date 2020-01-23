ВФЛА утверждает, что AIU в срок получил от федерации все объяснения по делу Лысенко

Источник: РИА "Новости"

Ранее AP сообщило, что ВФЛА не предоставила World Athletics официального ответа на обвинения в адрес предыдущего руководства, в связи с этим международная федерация пока не может возобновить выдачу разрешений на участие в соревнованиях для российских спортсменов. World Athletics якобы дважды предоставляла ВФЛА дополнительное время для ответа, срок второго продления истек 16 января.

«Как подтверждал ранее сам Athletics Integrity Unit, ВФЛА направила в AIU свои объяснения в согласованные с ним сроки. Соответствующее подтверждение о получении AIU нашего объяснения у ВФЛА имеется», — заметила Тарасенко.

AIU 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.