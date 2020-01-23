Пахноцкая: Ласицкене — яркий пример честного атлета, ставшего заложником чужих ошибок

Источник: РИА "Новости"

Ласицкене 22 января была включена в расширенный пул тестирования РУСАДА. Сама спортсменка назвала это решение плохим знаком и считает, что теперь получение разрешения выступать на международных стартах в качестве нейтрального спортсмена для нее откладывается на неопределенный срок.

«Российская спортсменка Мария Ласицкене — это конкретный пример честного человека и великолепного спортсмена, который, несмотря на весь свой труд и соблюдение всех правил, становится заложником того, что натворили старшие товарищи. Ей не только весь антидопинговый мир восхищается, но и представители различных спортивных организаций, члены комиссии спортсменов WADA и многие другие. Меня мои иностранные коллеги спрашивают все время про нее, откуда в этой девушке только смелости», — заметила Пахноцкая.

«Что касается тревог Марии о том, что получение от международной федерации разрешения на выступления на международных стартах для нее затянется, то я в определенной степени разделяю ее опасения», — добавила собеседница ТАСС.