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15:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Усэйн Болт станет отцом

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт сообщил, что его девушка Каси Беннетт ждет ребенка.

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«Я хочу сказать, что мы ожидаем короля или королеву», — написал 33-летний Болт на своей странице в Instagram, разместив фотографию беременной Беннетт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Болт завоевал золото в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете 4×100 метров на трех Олимпиадах — в Пекине (в 2008 году), в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016). Впоследствии он был лишен золотой медали в эстафете Игр в Пекине из-за положительной допинг-пробы товарища по команде Несты Картера.

Болт — 11-кратный чемпион мира, также ему принадлежат мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров. Ямаец завершил карьеру в легкой атлетике после чемпионата мира-2017 в Лондоне. В 2018 году он забил два гола в товарищеском матче за австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс», но о контракте с командой не договорился, а в январе прошлого года сообщил, что завершает карьеру в футболе.

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