Усэйн Болт станет отцом
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт сообщил, что его девушка Каси Беннетт ждет ребенка.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт сообщил, что его девушка Каси Беннетт ждет ребенка.
«Я хочу сказать, что мы ожидаем короля или королеву», — написал 33-летний Болт на своей странице в Instagram, разместив фотографию беременной Беннетт.
Болт завоевал золото в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете 4×100 метров на трех Олимпиадах — в Пекине (в 2008 году), в Лондоне (2012) и
Болт — 11-кратный чемпион мира, также ему принадлежат мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров. Ямаец завершил карьеру в легкой атлетике после чемпионата мира-2017 в Лондоне. В 2018 году он забил два гола в товарищеском матче за австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс», но о контракте с командой не договорился, а в январе прошлого года сообщил, что завершает карьеру в футболе.