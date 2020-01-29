Ласицкене рассказала о стыде за выступление под нейтральным флагом

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«Стыдно, что в принципе дошло до такой ситуации. Есть внутренние проблемы, которые за четыре года так никто и не решил», — заявила Ласицкене. Она отметила, что не хочет разрушить свою карьеру, и призвала руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) защитить права российских спортсменов.

23 января Ласицкене заявила, что не станет выступать за другую страну, несмотря на отстранение ВФЛА. Спортсменка сказала, что хочет жить и побеждать в России.

Ласицкене — трехкратная чемпионка мира и чемпионка Европы. Также россиянка дважды становилась чемпионкой мира в помещении и столько же раз выигрывала континентальное первенство в помещении.

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) лишила статуса ВФЛА из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В настоящее время российские атлеты могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.