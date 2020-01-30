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16:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пауза между ЧМ и ЧЕ по легкой атлетике составит минимум 2 недели

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Перерыв между перенесенным на 2021 год из-за коронавируса чемпионатом мира по легкой атлетике в помещении и чемпионатом Европы составит как минимум две недели, такая мера повысит шансы на то, что спортсмены смогут выступить на обоих турнирах, сообщил глава Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) Свейн Арне Хансен.

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Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) в среду объявила, что «зимний» чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был пройти в китайском Нанкине с 13 по 15 марта 2020 года, перенесен на 2021 год. Чемпионат Европы-2021 в помещении, который должен состояться в польском городе Торунь, запланирован на 5—7 марта.

«Конечно, (глава World Athletics) Себастьян Коу и (исполнительный директор World Athletics) Джон Риджон сообщили мне (о переносе) перед тем, как было принято решение, поскольку я вхожу в совет World Athletics. Мы договорились, что пауза между чемпионатом Европы и чемпионатом мира в помещении составит как минимум две недели, чтобы облегчить спортсменам задачу принять участие в обоих турнирах», — сказал Хансен, слова которого приводятся на официальном сайте European Athletics.

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«European Athletics работает в тесном контакте с World Athletics на благо всего спорта и благополучия спортсменов», — добавил он.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. По предварительном данным, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Общее число заболевших в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.

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