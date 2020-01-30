Пауза между ЧМ и ЧЕ по легкой атлетике составит минимум 2 недели
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Перерыв между перенесенным на 2021 год
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Перерыв между перенесенным на 2021 год
Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) в среду объявила, что «зимний» чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был пройти в китайском Нанкине с 13 по 15 марта 2020 года, перенесен на 2021 год. Чемпионат Европы-2021 в помещении, который должен состояться в польском городе Торунь, запланирован на
«Конечно, (глава World Athletics) Себастьян Коу и (исполнительный директор World Athletics) Джон Риджон сообщили мне (о переносе) перед тем, как было принято решение, поскольку я вхожу в совет World Athletics. Мы договорились, что пауза между чемпионатом Европы и чемпионатом мира в помещении составит как минимум две недели, чтобы облегчить спортсменам задачу принять участие в обоих турнирах», — сказал Хансен, слова которого приводятся на официальном сайте European Athletics.
«European Athletics работает в тесном контакте с World Athletics на благо всего спорта и благополучия спортсменов», — добавил он.
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. По предварительном данным, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Общее число заболевших в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.