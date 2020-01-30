Пауза между ЧМ и ЧЕ по легкой атлетике составит минимум 2 недели

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) в среду объявила, что «зимний» чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был пройти в китайском Нанкине с 13 по 15 марта 2020 года, перенесен на 2021 год. Чемпионат Европы-2021 в помещении, который должен состояться в польском городе Торунь, запланирован на 5—7 марта .

«Конечно, (глава World Athletics) Себастьян Коу и (исполнительный директор World Athletics) Джон Риджон сообщили мне (о переносе) перед тем, как было принято решение, поскольку я вхожу в совет World Athletics. Мы договорились, что пауза между чемпионатом Европы и чемпионатом мира в помещении составит как минимум две недели, чтобы облегчить спортсменам задачу принять участие в обоих турнирах», — сказал Хансен, слова которого приводятся на официальном сайте European Athletics.

«European Athletics работает в тесном контакте с World Athletics на благо всего спорта и благополучия спортсменов», — добавил он.