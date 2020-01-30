Руководству ВФЛА предложено подать в отставку в полном составе

Источник: РИА "Новости"

ОКР и Минспорт предлагают руководству ВФЛА провести 31 января заседание президиума и рассмотреть вопрос наделения рабочей группы ОКР полномочиями по организации выборов президента ВФЛА.

Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос о сложении полномочий, включая всех членов президиума федерации.

Кроме того, ОКР отметил, что у него нет оснований не доверять расследованию «дела Лысенко» Независимым легкоатлетическим органом (AIU), и заявил о планах обратиться к руководству World Athletics с просьбой отложить вопрос о полном отстранении ВФЛА, на котором настаивает AIU.

Отчетно-выборная конференция ВФЛА намечена на 28 февраля. Предыдущий президент организации Дмитрий Шляхтин был отстранен из-за допингового дела легкоатлета Даниила Лысенко. Исполняющей обязанности президента ВФЛА является Юлия Тарасенко.

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