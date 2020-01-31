Минспорт приостановил государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики
ТАСС, 31 января. Министерство спорта РФ приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта. Об этом сообщает
ТАСС, 31 января. Министерство спорта РФ приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта. Об этом сообщает
«Решением комиссии по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Министерства спорта РФ государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года», — говорится в сообщении.
Приостановление государственной аккредитации ВФЛА предполагает невозможность государственного финансирования спортивных мероприятий, которые находятся под юрисдикцией ВФЛА, включая тренировочные мероприятия (сборы), региональных сборных команд, приостановку процесса присвоения спортивных разрядов, тренерских и судейских категорий.
Без участия в официальных соревнованиях Единого календарного плана Минспорта РФ (чемпионаты и первенства РФ) легкоатлеты лишатся возможности претендовать на ставку «спортсмен-инструктор», по этой же причине тренерам не будут начисляться коэффициенты результативности, формирующиеся на основании результатов спортсмена на официальных соревнованиях.
В среду независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу легкоатлета Данила Лысенко. ВФЛА выразила несогласие с обвинениями и намерена отстаивать невиновность.
AIU по итогам расследования постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности бывший президент организации Дмитрий Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко
13 декабря ВФЛА отчиталась перед комиссией по государственной аккредитации Минспорта РФ, необходимым условием сохранения аккредитации стала разработка дорожной карты по выходу из кризиса.
Впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.