Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Салават Юлаев
36
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
ЦСКА
43
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Нант
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:30
Нью-Джерси Дэвилз
Нэшвилл Предаторз
Б
56
Хоккей. НХЛ
1.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
1.02
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
13
Все события
Фоторепортажи
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
12:31 (мск), источник: ТАСС

Минспорт приостановил государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики

ТАСС, 31 января. Министерство спорта РФ приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Наверх

«Решением комиссии по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Министерства спорта РФ государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года», — говорится в сообщении.

Приостановление государственной аккредитации ВФЛА предполагает невозможность государственного финансирования спортивных мероприятий, которые находятся под юрисдикцией ВФЛА, включая тренировочные мероприятия (сборы), региональных сборных команд, приостановку процесса присвоения спортивных разрядов, тренерских и судейских категорий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Без участия в официальных соревнованиях Единого календарного плана Минспорта РФ (чемпионаты и первенства РФ) легкоатлеты лишатся возможности претендовать на ставку «спортсмен-инструктор», по этой же причине тренерам не будут начисляться коэффициенты результативности, формирующиеся на основании результатов спортсмена на официальных соревнованиях.

Читайте также
Руководству ВФЛА предложено подать в отставку в полном составе

В среду независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу легкоатлета Данила Лысенко. ВФЛА выразила несогласие с обвинениями и намерена отстаивать невиновность.

AIU по итогам расследования постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности бывший президент организации Дмитрий Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля. 23 ноября 2019 года Шляхтин подал заявление об отставке. Временно исполняющей обязанности президента ВФЛА в тот же день была назначена вице-президент организации Юлия Тарасенко.

13 декабря ВФЛА отчиталась перед комиссией по государственной аккредитации Минспорта РФ, необходимым условием сохранения аккредитации стала разработка дорожной карты по выходу из кризиса.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом.

Впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

31
фотография
31
фотография
31
фотография
30 звезд России с допинг-проблемами. От Титова до Шараповой
Читайте также
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Вирусы, деньги, политика. Как Россия спасала международные соревнования
Черчесов прокомментировал трансферы Смолова и Комличенко
«Новый Роналду» выбрал «Барселону» ради игры с Месси
У Месси 500 побед за «Барселону» и 500 голов в турнирах Испании
«Монреаль» обыграл «Баффало» в НХЛ. Ковальчук забросил шайбу
«Амур» впервые с 2016 года обыграл ЦСКА в матче КХЛ
Шайба россиянина не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче НХЛ
Хоккеист Никита Нестеров: Свое будущее связываю с Россией и ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь