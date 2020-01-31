Минспорт получил справку о присутствии Чегина на сборах команды в Сочи

Источник: Спорт РИА Новости

«В ходе работы отдела по расследованиям РУСАДА были выявлены следующие факты в отношении спортсменов, входящих в ВФЛА: присутствие пожизненно дисквалифицированного тренера по легкой атлетике (спортивная ходьба) Виктора Чегина на сборах национальной команды, проходящих в Сочи с 13 по 31 января 2020 года», — говорится в справке РУСАДА, которая представлена в протоколе заседания комиссии министерства спорта.

Кроме того, в справке РУСАДА указываются следующие факты о Чегине: участие в тренировочных мероприятиях спортсменов в апреле 2018 года, участие в деятельности Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Республики Мордовия. Уведомления о недопустимости запрещенного сотрудничества с Чегиным направлены 21 спортсмену.

Помимо Чегина, в справке РУСАДА указывается, что пожизненно дисквалифицированный тренер Владимир Казарин участвовал в тренировочных мероприятиях спортсменов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Челябинска, проходивших на территории Киргизии в период с 2018 по 2019 год.

В июле 2015 года РУСАДА объявило о начале расследования в отношении Чегина, ученики которого были замешаны в многочисленных допинговых скандалах. Специалист впоследствии объявил об окончании карьеры и уходе из центра спортивной ходьбы в Саранске. В итоге Чегин был признан виновным в нарушении или попытке нарушения антидопингового правил, и в марте 2016 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) утвердила решение РУСАДА о пожизненной дисквалификации тренера.