Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Нант
Хоккей. НХЛ
1.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
1.02
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
1.02
Оттава Сенаторз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
1.02
Каролина Харрикейнз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
1.02
Виннипег Джетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
1.02
Эдмонтон Ойлерз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
1.02
Анахайм Дакс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Салават Юлаев
36
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
ЦСКА
43
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
9Погиб Коби Брайант
18:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минспорт получил справку о присутствии Чегина на сборах команды в Сочи

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министерство спорта РФ получило справку Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о присутствии дисквалифицированного тренера легкоатлетов Виктора Чегина на сборах национальной команды в Сочи 13—31 января 2020 года, сообщается на сайте министерства.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«В ходе работы отдела по расследованиям РУСАДА были выявлены следующие факты в отношении спортсменов, входящих в ВФЛА: присутствие пожизненно дисквалифицированного тренера по легкой атлетике (спортивная ходьба) Виктора Чегина на сборах национальной команды, проходящих в Сочи с 13 по 31 января 2020 года», — говорится в справке РУСАДА, которая представлена в протоколе заседания комиссии министерства спорта.

Кроме того, в справке РУСАДА указываются следующие факты о Чегине: участие в тренировочных мероприятиях спортсменов в апреле 2018 года, участие в деятельности Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Республики Мордовия. Уведомления о недопустимости запрещенного сотрудничества с Чегиным направлены 21 спортсмену.

Помимо Чегина, в справке РУСАДА указывается, что пожизненно дисквалифицированный тренер Владимир Казарин участвовал в тренировочных мероприятиях спортсменов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Челябинска, проходивших на территории Киргизии в период с 2018 по 2019 год.

В июле 2015 года РУСАДА объявило о начале расследования в отношении Чегина, ученики которого были замешаны в многочисленных допинговых скандалах. Специалист впоследствии объявил об окончании карьеры и уходе из центра спортивной ходьбы в Саранске. В итоге Чегин был признан виновным в нарушении или попытке нарушения антидопингового правил, и в марте 2016 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) утвердила решение РУСАДА о пожизненной дисквалификации тренера.

Ранее в пятницу министерство спорта РФ приостановило государственную аккредитацию ВФЛА до 1 марта.

 Соцсети разозлила новая 'голая выходка' Волански
Кокорин объяснил свой отказ ехать в аренду в 'Сочи'
Черчесов прокомментировал трансферы Смолова и Комличенко
«Барселона» приобрела футболиста «Браги» за 31 млн евро
Стало известно имя второго финалиста Australian Open
Соболев попросил не сравнивать его с Дзюбой
Василевский поборется за вторую «Везину». Но конкуренты сильны
Российский биатлонист выиграл спринт на юношеском ЧМ
Бывшего тренера Макгрегора посадили за убийство
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь