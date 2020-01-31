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20:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

World Athletics изменила правила, регламентирующие виды обуви

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) внесла изменения в правила, которые регламентируют виды соревновательной обуви для легкоатлетов, сообщается на сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

С 30 апреля 2020 года любая обувь должна быть доступна для покупки любому спортсмену на открытом розничном рынке (онлайн или в магазине) в течение четырех месяцев, прежде чем ее можно будет использовать в соревнованиях. Если обувь не является общедоступной, она будет считаться прототипом, и использование ее на соревнованиях будет запрещено.

Кроме того, World Athletics установила бессрочный мораторий на любую обувь (с шипами или без), которая не соответствует следующим требованиям:

— подошва должна быть не толще 40 мм,

— обувь не должна содержать более одной жесткой встроенной пластины или лезвия (из любого материала), которая проходит либо по всей длине, либо только по части обуви. Пластина может состоять более чем из одной части, но эти части должны располагаться последовательно в одной плоскости (не друг над другом или параллельно) и не должны пересекаться,

— для обуви с шипами допускается дополнительная пластина (к упомянутой выше пластине) или другой механизм, но только с целью прикрепления шипов к подошве, при этом подошва должна быть толщиной не более 30 мм.

Судья соревнований будет иметь право потребовать, чтобы спортсмен немедленно предоставил свою обувь для проверки в конце соревнований, если у рефери есть обоснованное подозрение, что обувь, которую носит спортсмен, не соответствует правилам.

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