Член совета директоров ОАК Юрченко выдвинут кандидатом на пост президента ВФЛА

Выборы нового руководства ВФЛА пройдут 28 февраля.

«Всероссийскую федерацию легкой атлетики возглавит тот, кого выберут, за кого проголосуют депутаты от региональных федераций. Евгений Юрченко будет выдвигаться от Воронежской региональной федерации легкой атлетики», — сказал Кадурин.

Юрченко с апреля по октябрь 2018 года был первым вице-губернатором Воронежской области. После отставки губернатор Александр Гусев назвал ошибкой его назначение, так как Юрченко «до конца так и не осознал нашу систему, актуальные текущие и стратегические задачи, которые перед ним стояли».