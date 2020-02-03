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12:23 (мск), источник: ТАСС

Член совета директоров ОАК Юрченко выдвинут кандидатом на пост президента ВФЛА

ВОРОНЕЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорациии (ОАК) Евгений Юрченко выдвинут Федерацией легкой атлетики Воронежской области кандидатом на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил ТАСС руководитель Департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин.

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Выборы нового руководства ВФЛА пройдут 28 февраля.

«Всероссийскую федерацию легкой атлетики возглавит тот, кого выберут, за кого проголосуют депутаты от региональных федераций. Евгений Юрченко будет выдвигаться от Воронежской региональной федерации легкой атлетики», — сказал Кадурин.

Юрченко с апреля по октябрь 2018 года был первым вице-губернатором Воронежской области. После отставки губернатор Александр Гусев назвал ошибкой его назначение, так как Юрченко «до конца так и не осознал нашу систему, актуальные текущие и стратегические задачи, которые перед ним стояли».

Ранее ТАСС сообщал о том, что кандидатами на пост президента ВФЛА стали глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, спортивный менеджер Михаил Гусев, главный тренер сборной России по легкой атлетике, олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский и бывший член президиума ВФЛА Михаил Бутов, занимавший пост генерального секретаря организации с 2008 по 2016 год. Список кандидатов будет опубликован 13 февраля.

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