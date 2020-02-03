Минспорт пригласил членов World Athletics войти в рабочую группу по восстановлению ВФЛА

В пятницу Министерство спорта РФ приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовать World Athletics исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

«Министерство спорта Российской Федерации официально проинформировало World Athletics о своем решении приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики. В сообщении Министерства говорится о дальнейших шагах, которые призваны разрешить кризис, существующий в отношениях между World Athletics и ВФЛА. В их числе приглашение представителей World Athletics присоединиться к расширенному составу рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА», — говорится в сообщении.