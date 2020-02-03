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13:57 (мск), источник: ТАСС

Минспорт пригласил членов World Athletics войти в рабочую группу по восстановлению ВФЛА

ТАСС, 3 февраля. Министерство спорта РФ пригласило представителей Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) войти в расширенный состав рабочей группы по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В пятницу Министерство спорта РФ приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовать World Athletics исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

«Министерство спорта Российской Федерации официально проинформировало World Athletics о своем решении приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики. В сообщении Министерства говорится о дальнейших шагах, которые призваны разрешить кризис, существующий в отношениях между World Athletics и ВФЛА. В их числе приглашение представителей World Athletics присоединиться к расширенному составу рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА», — говорится в сообщении.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

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