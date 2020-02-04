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14:25 (мск), источник: ТАСС

Ласицкене примет участие в «Русской зиме» после отставки руководства ВФЛА

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене решила принять участие в турнире «Русская зима» после ухода в отставку руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

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Источник: РИА "Новости"

Президиум ВФЛА 3 марта подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА и по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР). Ранее Ласицкене, которая входит в состав комиссии спортсменов ВФЛА, призывала к отстранению руководства организации, а также в знак протеста 22 января объявила об отказе от участия в турнире «Русская зима», который пройдет 9 февраля в манеже ЦСКА.

«Мария приняла решение выступить на “Русской зиме”. Прежний отказ был сделан в знак несогласия с работой предыдущего руководства ВФЛА. Но теперь ситуация изменилась. Мы уже уведомили старшего тренера о том, что Ласицкене намерена стартовать на этом турнире», — сообщила Назарова.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

Ласицкене 27 лет. Она была признана лучшей легкоатлеткой Европы в 2019 году. В прошлом сезоне россиянка одержала победы на зимнем чемпионате Европы и чемпионате мира, а также стала первой в финале Бриллиантовой лиги.

В субботу на турнире «Битва полов» россиянка установила лучший результат сезона в мире, взяв высоту 204 см.

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