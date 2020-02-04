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17:52 (мск), источник: ТАСС

Комиссия спортсменов ВФЛА получила официальное приглашение войти в рабочую группу ОКР

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федерация (World Athletics) пригласила представителя комиссии спортсменов войти в состав органа. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии спортсменов ВФЛА Радион Гатауллин.

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Источник: РИА "Новости"

Возглавляемая президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым рабочая группа ОКР по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации помимо организации внеочередной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля, будет взаимодействовать с World Athletics, независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU), рабочей группой World Athletics и другими международными организациями.

«Олимпийский комитет России предложил комиссии спортсменов направить одного из представителей в рабочую группу по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики. Поскольку спортсмены находятся на сборах и участвуют в соревнованиях, представлять их интересы в подобного рода вопросах было доверено мне. Пока все находится в процессе становления. Мы обменялись контактами, жду приглашения на заседание», — сказал Гатауллин.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения AIU рекомендовать World Athletics исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.

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