Чемпион мира Шубенков сравнил доходы легкоатлетов и рядовых россиян
Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» сравнил среднюю зарплату россиян с доходами легкоатлетов.
Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» сравнил среднюю зарплату россиян с доходами легкоатлетов.
По словам Шубенкова, легкоатлеты зарабатывают гораздо больше рядовых граждан, поэтому и стараются завершить карьеру как можно позже. «Даже если ты не топовый легкоатлет, но иногда выезжаешь на международные соревнования,
«Есть результат — есть зарплата, нет результата — нет зарплаты. Не так все сразу, конечно, суммы в течение
Шубенков — чемпион мира по бегу с барьерами 2015 года. В его активе также бронза мирового первенства (2013) и две серебряные медали — 2017 и 2019 года. На международных соревнованиях он выступает в нейтральном статусе