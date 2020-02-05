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11:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпион мира Шубенков сравнил доходы легкоатлетов и рядовых россиян

Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» сравнил среднюю зарплату россиян с доходами легкоатлетов.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Шубенкова, легкоатлеты зарабатывают гораздо больше рядовых граждан, поэтому и стараются завершить карьеру как можно позже. «Даже если ты не топовый легкоатлет, но иногда выезжаешь на международные соревнования, одну-две тысячи евро за старт зарабатываешь. Представьте, что происходит с теми, кто после такого пытается найти себя вне спорта», — сказал он.

Также спортсмен объяснил зависимость размера ежемесячного оклада от достижений.

«Есть результат — есть зарплата, нет результата — нет зарплаты. Не так все сразу, конечно, суммы в течение какого-то времени пересматриваются», — сказал Шубенков. Он добавил, что сам получает зарплату в нескольких организациях — региональных, федеральных и в ЦСКА.

Шубенков — чемпион мира по бегу с барьерами 2015 года. В его активе также бронза мирового первенства (2013) и две серебряные медали — 2017 и 2019 года. На международных соревнованиях он выступает в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.

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