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13:09 (мск), источник: ТАСС

Американский журнал Track & Field признал Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту десятилетия

ТАСС, 5 февраля. Американский журнал Track & Field признал трехкратную чемпионку мира россиянку Марию Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту десятилетия.

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Источник: AP 2020

Журнал опубликовал собственные рейтинги, в которые вошли по десять лучших спортсменок в каждой легкоатлетической дисциплине. Второе место в списке лучших в прыжках в высоту заняла победительница Олимпийских игр 2012 года россиянка Анна Чичерова, пятое место журнал отдал Светлане Школиной.

Серебряный призер Олимпиады-2012 россиянка Екатерина Поистогова стала восьмой в рейтинге лучших в беге на 800 метров, первую строчку заняла двукратная олимпийская чемпионка (2012, 2016) представительница ЮАР Кастер Семеня. В списке лучших спортсменок десятилетия в беге на 400 м с барьерами четвертой стала обладательница золотой (2012), серебряной (2004) и бронзовой (2004) медалей Олимпиады Наталья Антюх, первой стала чемпионка Игр 2016 года американка Далайла Мухаммад.

В спортивной ходьбе на 20 км второй была признана чемпионка Олимпийских игр 2012 года Елена Лашманова, а лучшей — победительница Игр 2016 года, обладательница бронзовой медали Олимпиады 2012 года китаянка Лю Хун. В рейтинге лучших в прыжках с шестом четвертое место заняла обладательница мирового рекорда (5,06 м) Елена Исинбаева, завоевавшая за последние десять лет бронзовую награду Олимпийских игр (2012) и золотую медаль чемпионата мира (2013). На первое место журнал поставил американку Дженнифер Сур, ставшую первой на Олимпиаде (2012) и на чемпионате мира (2016). Восьмой стала чемпионка мира 2019 года Анжелика Сидорова, обладательница бронзовой медали чемпионата мира (2011) и золотой награды чемпионата Европы (2010) Светлана Феофанова стала в списке девятой.

Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина стала пятой в своем рейтинге, первое место заняла американка Бриттни Риз, ставшая первой на Олимпиаде 2012 года и второй на Играх 2016 года. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Елена Соколова стала девятой. В рейтинге лучших атлеток, специализирующихся в тройном прыжке, второй стала обладательница серебряных медалей чемпионата мира (2013) и чемпионата Европы (2014) Екатерина Конева. Первую строчку заняла представительница Колумбии Катрин Ибаргуэн, завоевавшая золотую (2016) и серебряную (2012) медали Олимпийских игр. Среди метательниц молота двукратная чемпионка мира (2011, 2013) Татьяна Белобородова стала десятой, первая строчка у Аниты Влодарчик, на счету которой две золотые медали Олимпиад (2012, 2016).

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