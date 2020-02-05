Чемпионка мира в прыжках с шестом Сидорова изменила решение и выступит на «Русской зиме»

После зимнего чемпионата Москвы, который проходил 27—28 января, где Сидорова установила лучший результат сезона в мире (4,80 м), она заявила, что не будет выступать на «Русской зиме» из-за несогласия с действиями руководства ВФЛА.
«Анжелика приняла решение выступать на “Русской зиме” в знак поддержки действий Министерства спорта России и Олимпийского комитета России по выправлению ситуации в российской легкой атлетике. Но выступать Сидорова будет, как всегда, только для зрителей», — заметила Абрамова.
По словам тренера, ее подопечная в этом зимнем сезоне планирует выступить также на чемпионате России в помещении, который пройдет с 25 по 27 февраля, и на московском фестивале прыжков с шестом 29 февраля.
Днем ранее приняла решение выступать на «Русской зиме» и другая обладательница золота чемпионата мира — 2019, прыгунья в высоту Мария Ласицкене, также первоначально заявлявшая о своем отказе из-за несогласия с политикой ВФЛА.
Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики. 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА и по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР).