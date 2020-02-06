Шубенкова признали лучшим легкоатлетом десятилетия в беге с барьерами
Американский журнал Track and Field признал российского легкоатлета Сергея Шубенкова лучшим спортсменом десятилетия в беге на 110 метров с барьерами.
Американский журнал Track and Field признал российского легкоатлета Сергея Шубенкова лучшим спортсменом десятилетия в беге на 110 метров с барьерами.
Второе место в голосовании занял ямаец Омар Маклеод, третье — американец Айрис Мерритт.
В 2010-х Шубенков стал чемпионом мира, а также дважды становился серебряным и один раз бронзовым призером мирового первенства.
Накануне стало известно, что россиянка Мария Ласицкене стала лучшей прыгуньей в высоту десятилетия.