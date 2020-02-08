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8 февраля, источник: ТАСС

Швед Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении

ТАСС, 8 февраля. Швед Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на международном турнире в Торуни (Польша). Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

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Источник: AFP 2020

Дюплантис преодолел планку на высоте 6 м 17 см, что является новым мировым рекордом. Предыдущее достижение было установлено французом Рено Лавиллени в 2014 году — 6,16 м. Отмечается, что новый рекорд Дюплантис поставил со второй попытки.

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«Это то, чего я хотел с трех лет», — сказал швед.

Дюплантису 20 лет, он является серебряным призером чемпионата мира 2019 года, также на его счету золотая медаль европейского первенства 2018 года.

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