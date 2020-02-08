Швед Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении

Источник: AFP 2020

Дюплантис преодолел планку на высоте 6 м 17 см, что является новым мировым рекордом. Предыдущее достижение было установлено французом Рено Лавиллени в 2014 году — 6,16 м. Отмечается, что новый рекорд Дюплантис поставил со второй попытки.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OqJm6Zvkry0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это то, чего я хотел с трех лет», — сказал швед.