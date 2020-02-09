Ласицкене выиграла турнир «Русская зима» с лучшим результатом сезона в мире

Источник: Reuters

27-летняя спортсменка показала лучший результат сезона в мире, преодолев с третьей попытки высоту 205 см, что стало ее личным рекордом на соревнованиях в помещении. Ласицкене сделала попытку установить мировой рекорд, но не сумела преодолеть планку на высоте 209 см. Рекорд принадлежит болгарской спортсменке Стефке Костадиновой и был установлен во время чемпионата мира 1987 года в Риме.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bfc4538880c8b50417be" data-vnd="bfc4538880c8b50417be" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bfc4538880c8b50417be" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй стала Анна Чичерова, которая повторила личный рекорд — 196 см. Третье место заняла Кристина Королева с результатом 188 см.

Личный рекорд Ласицкене составляет 206 см. Она была признана лучшей легкоатлеткой Европы в 2019 году. В прошлом сезоне россиянка одержала победу на зимнем чемпионате Европы и чемпионате мира, а также стала первой в финале Бриллиантовой лиги.

Турнир «Русская зима» проходит в московском манеже ЦСКА. Пятый год подряд на нем не имеют права выступать иностранные атлеты. Первый турнир «Русская зима» состоялся 7 февраля 1992 года, нынешние соревнования являются 29-ми по счету.