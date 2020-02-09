Анжелика Сидорова одержала победу на турнире «Русская зима» в прыжках с шестом

28-летняя россиянка преодолела планку на высоте 4 м 86 см. Второе место заняла Ольга Муллина (4,45 м), третье — Ангелина Жук-Краснова (4,45 м).
Сидорова является победительницей чемпионатов мира (2019) и Европы (2014), также на ее счету две серебряные медали мировых первенств в помещении.
Турнир «Русская зима» проходит в московском манеже ЦСКА. Пятый год подряд на нем не имеют права выступать иностранные атлеты. Первый турнир «Русская зима» состоялся 7 февраля 1992 года, нынешние соревнования являются 29-ми по счету.