Никитин установил рекорд России в помещении в беге на 3000 м на турнире «Русская зима»

Он преодолел дистанцию за 7 минут 39,94 секунды, что является новым национальным рекордом в помещении. Предыдущее национальное достижение принадлежало Вячеславу Шабунину (7.42,54) и было установлено 6 февраля 1998 года в Будапеште.

Турнир «Русская зима» проходит в московском манеже ЦСКА. Пятый год подряд на нем не имеют права выступать иностранные атлеты. Первый турнир «Русская зима» состоялся 7 февраля 1992 года, нынешние соревнования являются 29-ми по счету.