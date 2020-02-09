Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта
Севилья
11
Хоккей. НХЛ
перерыв
Детройт Ред Уингз
Бостон Брюинз
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Барселона
Хоккей. НХЛ
23:00
Баффало Сэйбрз
Анахайм Дакс
Футбол. Зарубежный
20:00
Бавария
РБ Лейпциг
00
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Лацио
01
Футбол. Зарубежный
19:00
Страсбур
Реймс
30
Хоккей. НХЛ
10.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Лос-Анджелес Кингз
Футбол. Зарубежный
18:00
Осасуна
Реал
14
Хоккей. Европа
17:45
Швеция
Финляндия
51
Хоккей. НХЛ
10.02
Виннипег Джетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
10.02
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Борнмут
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Сент-Этьен
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Кальяри
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Лечче
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Брешиа
Удинезе
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал Сосьедад
Атлетик
21
Футбол. Зарубежный
14:30
СПАЛ
Сассуоло
12
Хоккей. Европа
14:15
Россия
Чехия
Б
34
Футбол. Зарубежный
14:00
Эспаньол
Мальорка
10
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
20:52 (мск), источник: ТАСС

Никитин установил рекорд России в помещении в беге на 3000 м на турнире «Русская зима»

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россиянин Владимир Никитин завоевал золотую медаль в беге на дистанции 3000 м на легкоатлетическом турнире «Русская зима», который проходит в Москве.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Он преодолел дистанцию за 7 минут 39,94 секунды, что является новым национальным рекордом в помещении. Предыдущее национальное достижение принадлежало Вячеславу Шабунину (7.42,54) и было установлено 6 февраля 1998 года в Будапеште.

Второе место занял Евгений Рыбаков (8.00,02), третьим стал Максим Якушев (8.07,17).

Никитин является двукратным чемпионом России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Турнир «Русская зима» проходит в московском манеже ЦСКА. Пятый год подряд на нем не имеют права выступать иностранные атлеты. Первый турнир «Русская зима» состоялся 7 февраля 1992 года, нынешние соревнования являются 29-ми по счету.

Читайте также
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Дзюба снова покорил Испанию. И ЦСКА
«Локомотиву» не нужен форвард вместо Смолова, там есть молодежь
«Большунов делает все, что захочет». Норвежцы уважают россиянина
Ласицкене выиграла «Русскую зиму» с лучшим результатом сезона
Россия эффектно забивала чехам, но опять проиграла в Евротуре
«Реал» одержал волевую победу над «Осасуной» в примере
Матч «Манчестер Сити» в чемпионате Англии отложили
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь