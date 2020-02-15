Швед Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Источник: AFP 2020

Дюплантис преодолел планку на высоте 6 м 18 см. Он улучшил на один сантиметр собственное достижение, установленное 8 февраля на международном турнире в Торуни (Польша).

«Это было отличное соревнование, — приводит комментарий Дюплантиса пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). — Я почувствовал невероятную энергию, которую дали мне зрители».

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