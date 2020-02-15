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18:26 (мск), источник: ТАСС

Швед Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом

ТАСС, 15 февраля. Швед Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на международном турнире в Глазго.

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Источник: AFP 2020

Дюплантис преодолел планку на высоте 6 м 18 см. Он улучшил на один сантиметр собственное достижение, установленное 8 февраля на международном турнире в Торуни (Польша).

«Это было отличное соревнование, — приводит комментарий Дюплантиса пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). — Я почувствовал невероятную энергию, которую дали мне зрители».

Во время загрузки произошла ошибка.

Дюплантису 20 лет, он является серебряным призером чемпионата мира 2019 года, также на его счету золотая медаль европейского первенства 2018 года.

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