Дюплантис снова бьет рекорд в прыжках с шестом. Это новый Бубка?
Удивительная история шведского прыгуна с шестом, который бьет мировые рекорды с семи лет.
Удивительная история шведского прыгуна с шестом, который бьет мировые рекорды с семи лет.
Накануне на турнире в Глазго 20-летний Арман Дюплантис уже во второй раз в течение одной недели улучшил мировой рекорд в прыжках с шестом. Отныне он равен 6,18, что на целых четыре сантиметра лучше достижения Сергея Бубки. Правда, рекорд Бубки был установлен на открытом воздухе, а Дюплантис пока прыгает столь высоко только в помещениях. Но очевидно: если швед сохранит нынешнюю форму до летнего сезона, официальное падение рекорда Бубки случится уже очень скоро.
Дюплантис вообще словно идет по стопам Бубки. Даже мировой рекорд он поднимает постепенно, по сантиметру, каждый раз забирая положенные бонусы. Правда, над их размером футболисты бы посмеялись — 30 тысяч долларов за мировой рекорд, минус налоги. Сейчас в коллекции Дюплантиса уже два таких чека за одну неделю: совсем недавно в Польше он прыгнул на 6,17.
В Глазго швед американского происхождения (у Дюплантиса отец — американец, а мама — шведка, постоянно семья живет в США) был готов прыгать, кажется, куда выше. 6,18 он взял с первой же попытки! Но продолжать не стал: зимний сезон не закончен. А значит, скорее всего, это не последний мировой рекорд от Дюплантиса, который мы увидим в ближайшее время.
У Мондо, как его все называют, есть отличные шансы не только войти в историю как новый рекордсмен, но и стать живой легендой. Таких со времен ухода Болта в легкой атлетике не было. Дюплантису всего 20 лет — глубокое детство по меркам мужских прыжков с шестом, где расцвет приходит ближе к 30 годам. При этом в 18 швед уже выигрывал чемпионат Европы с шестиметровым прыжком. Это уникальный талант, с которым, к тому же, очень тщательно работают.
Отец Мондо — участник чемпионатов США в прыжках с шестом, который, правда, отобраться на Игры-1996 в Атланте так и не сумел. И решил воплотить эту мечту в двоих своих сыновьях. Стандартная история, которая в 99 процентах случаев заканчивается конфликтом на почве отцы и дети и загубленным детским здоровьем. Но тут все сошлось: знания и профессионализм тренера, талант сына и великолепные условия.
Мондо прыгает с шестом с пяти (!) лет. Семейная легенда гласит, что, когда Арманд Дюплантис еще носил подгузники, он сумел сам забраться на дерево во дворе. Заметил ребенка прохожий, который в ужасе набрал 911. В пять лет Арманд уже прыгал, используя швабру в качестве шеста, а диван — вместо ямы для приземления. В семь лет он освоил настоящий шест и стал рекордсменом мира в своем возрасте. В 16 — побил все существующие рекорды во всех возрастных категориях и стал соревноваться со взрослыми. В 20 — дважды побил рекорд мира.
У Дюплантиса обыкновенные физические данные. Он очень быстрый, но далеко не самый мощный и высокий. Зато Мондо уникально техничен, и именно это — залог его спортивного долголетия. Несмотря на все свои рекорды, начиная с семилетнего возраста, Мондо ни на одном этапе взросления не был форсирован. Он прыгал высоко, потому что иначе не умел — а вовсе не для того, чтобы выигрывать юниорские титулы, а потом сдуться. В отличие от фигурного катания, где подростковый возраст — это неоспоримое преимущество, в шесте нужна мужская, грубая сила. Такая, какой у подростка и даже у 20-летнего юноши не может быть.
А значит, чем взрослее будет становиться Дюплантис — тем выше он будет прыгать. Если, конечно, не отступит от траектории развития, которую предлагает ему отец. Соблазнов сейчас будет много, но не похоже, что Мондо станет их жертвой. Он
Кстати, в России тоже подрастает шестовик, пытающийся повторить путь Мондо Дюплантиса. Речь о 15-летнем Матвее Волкове — сыне серебряного призера Олимпиады-80 Константина Волкова. Недавно Матвей стал вторым на юниорском чемпионате страны с результатом 5,25. При этом соревновался он с парнями на
Рекорд Дюплантиса в этом возрасте — 5,30. Разница, как видите, минимальна, да и сезон у Волкова еще только начался. Параллелей тут очень много. У обоих парней отцы — бывшие шестовики, оба начинали прыгать на специально построенной яме во дворе собственного дома, и даже техника, по мнению специалистов, весьма схожа. В общем, лет через пять в секторе может стать очень интересно. Главное, чтобы к тому времени фокус внимания, наконец, сместился с проблемы допусков и статусов к главному — к самому спорту.