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12:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дюплантис снова бьет рекорд в прыжках с шестом. Это новый Бубка?

Удивительная история шведского прыгуна с шестом, который бьет мировые рекорды с семи лет.

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Источник: Спорт-Экспресс

Накануне на турнире в Глазго 20-летний Арман Дюплантис уже во второй раз в течение одной недели улучшил мировой рекорд в прыжках с шестом. Отныне он равен 6,18, что на целых четыре сантиметра лучше достижения Сергея Бубки. Правда, рекорд Бубки был установлен на открытом воздухе, а Дюплантис пока прыгает столь высоко только в помещениях. Но очевидно: если швед сохранит нынешнюю форму до летнего сезона, официальное падение рекорда Бубки случится уже очень скоро.

Мондо прыгает с шестом с пяти лет

Дюплантис вообще словно идет по стопам Бубки. Даже мировой рекорд он поднимает постепенно, по сантиметру, каждый раз забирая положенные бонусы. Правда, над их размером футболисты бы посмеялись — 30 тысяч долларов за мировой рекорд, минус налоги. Сейчас в коллекции Дюплантиса уже два таких чека за одну неделю: совсем недавно в Польше он прыгнул на 6,17.

В Глазго швед американского происхождения (у Дюплантиса отец — американец, а мама — шведка, постоянно семья живет в США) был готов прыгать, кажется, куда выше. 6,18 он взял с первой же попытки! Но продолжать не стал: зимний сезон не закончен. А значит, скорее всего, это не последний мировой рекорд от Дюплантиса, который мы увидим в ближайшее время.

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У Мондо, как его все называют, есть отличные шансы не только войти в историю как новый рекордсмен, но и стать живой легендой. Таких со времен ухода Болта в легкой атлетике не было. Дюплантису всего 20 лет — глубокое детство по меркам мужских прыжков с шестом, где расцвет приходит ближе к 30 годам. При этом в 18 швед уже выигрывал чемпионат Европы с шестиметровым прыжком. Это уникальный талант, с которым, к тому же, очень тщательно работают.

Отец Мондо — участник чемпионатов США в прыжках с шестом, который, правда, отобраться на Игры-1996 в Атланте так и не сумел. И решил воплотить эту мечту в двоих своих сыновьях. Стандартная история, которая в 99 процентах случаев заканчивается конфликтом на почве отцы и дети и загубленным детским здоровьем. Но тут все сошлось: знания и профессионализм тренера, талант сына и великолепные условия.

Швабра место шеста

Мондо прыгает с шестом с пяти (!) лет. Семейная легенда гласит, что, когда Арманд Дюплантис еще носил подгузники, он сумел сам забраться на дерево во дворе. Заметил ребенка прохожий, который в ужасе набрал 911. В пять лет Арманд уже прыгал, используя швабру в качестве шеста, а диван — вместо ямы для приземления. В семь лет он освоил настоящий шест и стал рекордсменом мира в своем возрасте. В 16 — побил все существующие рекорды во всех возрастных категориях и стал соревноваться со взрослыми. В 20 — дважды побил рекорд мира.

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У Дюплантиса обыкновенные физические данные. Он очень быстрый, но далеко не самый мощный и высокий. Зато Мондо уникально техничен, и именно это — залог его спортивного долголетия. Несмотря на все свои рекорды, начиная с семилетнего возраста, Мондо ни на одном этапе взросления не был форсирован. Он прыгал высоко, потому что иначе не умел — а вовсе не для того, чтобы выигрывать юниорские титулы, а потом сдуться. В отличие от фигурного катания, где подростковый возраст — это неоспоримое преимущество, в шесте нужна мужская, грубая сила. Такая, какой у подростка и даже у 20-летнего юноши не может быть.

А значит, чем взрослее будет становиться Дюплантис — тем выше он будет прыгать. Если, конечно, не отступит от траектории развития, которую предлагает ему отец. Соблазнов сейчас будет много, но не похоже, что Мондо станет их жертвой. Он чем-то похож на Болта, с поправкой на скандинавское хладнокровие. Веселый, открытый и словно не отдающий себе отчета в том даре, который был вложен в него свыше.

В России тоже есть свой Дюплантис?

Кстати, в России тоже подрастает шестовик, пытающийся повторить путь Мондо Дюплантиса. Речь о 15-летнем Матвее Волкове — сыне серебряного призера Олимпиады-80 Константина Волкова. Недавно Матвей стал вторым на юниорском чемпионате страны с результатом 5,25. При этом соревновался он с парнями на четыре-пять лет старше себя.

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Рекорд Дюплантиса в этом возрасте — 5,30. Разница, как видите, минимальна, да и сезон у Волкова еще только начался. Параллелей тут очень много. У обоих парней отцы — бывшие шестовики, оба начинали прыгать на специально построенной яме во дворе собственного дома, и даже техника, по мнению специалистов, весьма схожа. В общем, лет через пять в секторе может стать очень интересно. Главное, чтобы к тому времени фокус внимания, наконец, сместился с проблемы допусков и статусов к главному — к самому спорту.

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