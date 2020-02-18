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09:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

На старт, внимание: очаровательное будущее российской легкой атлетики

Знакомьтесь, Ксения Трубинова — российская легкоатлетка, специализирующаяся в многоборье и семиборье.

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20
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20
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Стоит сказать пару слов о том, что из себя представляет данный вид спорта. Семиборье — это дисциплина легкой атлетики, которая включает в себя семь видов соревнований. В пятиборье, соответственно, пять видов. Результат спортсмена определяется комбинацией его отдельных результатов в каждом виде. Далее считается общая сумма очков, и в итоге формируется окончательный результат.

Семиборье у женщин включает в себя бег на 100 метров с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, бег на 200 метров, прыжок в длину, метание копья и бег на 800 метров. В пятиборье входит: бег на 60 метров с барьерами, бег на 800 метров, прыжок в высоту, прыжок в длину и толкание ядра. На выполнение дисциплин по регламенту положено два дня.

Ксении 20 лет, она родилась в Москве. Зачастую ее можно встретить за тренировками на базе центра олимпийской подготовки в Новогорске. Юная спортсменка нередко проводит занятия на спортивной базе «Юность», которая находится в Адлере.

Некоторые подписчики сравнивают Ксению с еще одной российской легкоатлеткой Дарьей Клишиной, видимо, намекая на наличие у обеих точеной фигуры, длинных ног и светлого цвета волос. А как считаете вы, есть ли сходство?

Из спортивных достижений уроженки Москвы следует отметить победы на чемпионатах России среди юниорок как в пятиборье, так и в семиборье. На счету голубоглазой блондинки победа в Кубке России в семиборье среди спортсменок не старше 20 лет.

Она также стала чемпионкой Москвы в беге на 400 метров среди девушек до 18 лет и заняла четвертое место в этой же возрастной категории на Первенстве России. Помимо этого, девушка становилась чемпионкой России среди юниорок в эстафетном беге 4×400 метров в помещении.

На юниорском чемпионате Европы 2019 года, проходившем этим летом в шведском городе Бурос, Ксения заняла пятое место. Нет причин сомневаться, что это только начало!

На Instagram очаровательной спортсменки подписано чуть более 14 тысяч человек. Мы уверены, что в ближайшее время число подписчиков талантливой девушки, как и ее личные результаты, будут только расти. Главное, не останавливаться на достигнутом!

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