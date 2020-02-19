«Не хочу навредить спортсменам». Андрей Шляпников снял свою кандидатуру с выборов в президенты ВФЛА
Бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики прокомментировал свое решение не принимать участие в выборах руководителя организации.
Бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики прокомментировал свое решение не принимать участие в выборах руководителя организации.
— Я добровольно снял свою кандидатуру с выборов на пост президента ВФЛА. Я долго думал над этим, решение далось мне не просто. Однако я подумал, что так будет лучше. Ведь рабочая группа ОКР, которая будет проводить выборную конференцию, объявила, что в числе кандидатов на пост нового президента не должно быть
Вчера я направил рабочей группе ОКР заявление, где прошу снять мою кандидатуру. Когда был опубликован список претендентов на пост, мне стали звонить из регионов и спрашивать, почему в нем нет моей фамилии. Меня поддерживают около 40 регионов, но ситуация сложилась критическая. ВФЛА могут исключить из World Athletics, мне не хочется
Я на себе ощутил то чувство, когда нет возможности выступать. Меня снимали с эстафеты на Олимпиаде в Москве, в 1984 году у меня не было Игр
Я в спорте всю жизнь, через себя пропустил это все. Знаю, что значит отдавать себя тренировкам и спорту, а потом не иметь возможности выступать на соревнованиях. Наши спортсмены даже под нейтральным флагом этого делать не могут, к сожалению.
Я говорил ранее, что те меры, которые были приняты сейчас по ВФЛА, нужно было применять еще два года назад. Но не был услышан.
Есть люди, которые действительно виноваты в кризисе. Но многие честно работали, они не должны брать вину на себя. Но мы несем коллективную ответственность. Это же и видим на примере наших спортсменов. Многие чистые легкоатлеты пострадали
Меня тревожит судьба российской легкой атлетики. И не хочу
Однако работу в этой сфере я намерен продолжать. У меня есть желание, силы и опыт. Возможно, буду в организации, но не в президиуме. На общественных началах.
Например, работать над развитием студенческого, массового спорта, развивать легкую атлетику в регионах, чем я и занимался раньше. Ведь
Иванова Дарья