«Не хочу навредить спортсменам». Андрей Шляпников снял свою кандидатуру с выборов в президенты ВФЛА

— Я добровольно снял свою кандидатуру с выборов на пост президента ВФЛА. Я долго думал над этим, решение далось мне не просто. Однако я подумал, что так будет лучше. Ведь рабочая группа ОКР, которая будет проводить выборную конференцию, объявила, что в числе кандидатов на пост нового президента не должно быть кого-то из прошлого руководства. Я не имею отношения ни к допинг-скандалам, ни к резонансным решениям федерации. Однако я был в предыдущем составе. Боюсь, если бы меня выбрали, это могло бы повредить восстановлению федерации и участию наших чистых атлетов в ОИ-2020.

Вчера я направил рабочей группе ОКР заявление, где прошу снять мою кандидатуру. Когда был опубликован список претендентов на пост, мне стали звонить из регионов и спрашивать, почему в нем нет моей фамилии. Меня поддерживают около 40 регионов, но ситуация сложилась критическая. ВФЛА могут исключить из World Athletics, мне не хочется каким-либо образом усугублять положение дел.

Я на себе ощутил то чувство, когда нет возможности выступать. Меня снимали с эстафеты на Олимпиаде в Москве, в 1984 году у меня не было Игр из-за решения нашей страны, на первый ЧМ в Хельсинки тоже не удалось поехать.

Я в спорте всю жизнь, через себя пропустил это все. Знаю, что значит отдавать себя тренировкам и спорту, а потом не иметь возможности выступать на соревнованиях. Наши спортсмены даже под нейтральным флагом этого делать не могут, к сожалению.

Я говорил ранее, что те меры, которые были приняты сейчас по ВФЛА, нужно было применять еще два года назад. Но не был услышан.

Есть люди, которые действительно виноваты в кризисе. Но многие честно работали, они не должны брать вину на себя. Но мы несем коллективную ответственность. Это же и видим на примере наших спортсменов. Многие чистые легкоатлеты пострадали из-за допинг скандалов, к которым вообще не имели никакого отношения.

Меня тревожит судьба российской легкой атлетики. И не хочу каким-либо образом навредить спортсменам.

Однако работу в этой сфере я намерен продолжать. У меня есть желание, силы и опыт. Возможно, буду в организации, но не в президиуме. На общественных началах.

Например, работать над развитием студенческого, массового спорта, развивать легкую атлетику в регионах, чем я и занимался раньше. Ведь материально-техническая база у нас оставляет желать лучшего. Например, в Ивановской области нет ни зимних, ни летних легкоатлетических манежей. В Иваново три дорожки на стадионе и вздутое покрытие, хотя чемпионат области проводится. Одна спортсменка там даже упала и руку сломала… В моей родной Костроме ситуация не лучшим образом обстоит. За 50 лет ничего не изменилось. И таких городов в России очень много. С зарплатой тренерам также нужно что-то делать, она сейчас крохотная. В общем, нужно работать в этом направлении и я хочу этим заниматься, — рассказал в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Андрей Шляпников.