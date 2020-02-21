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10:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эфиопская бегунья Йешане установила мировой рекорд в полумарафоне

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Представительница Эфиопии Абабель Йешане обновила мировой рекорд на полумарафонской дистанции (21 км 97,5 м) на соревнованиях в Рас-эль-Хайме (ОАЭ).

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Йешане победила с результатом 1 час 4 минуты 31 секунда и улучшила достижение кенийки Джойсилин Джепкосгеи (1:04.51). Кенийка Бриджид Косгеи финишировала второй и также показала время лучше прежнего мирового рекорда — 1 час 4 минуты 49 секунд. Третьей стала другая кенийская бегунья Розмари Ванджиру (1:05.34).

Йешане в прошлом году выиграла полумарафон в Буэнос-Айресе и стала второй на Чикагском марафоне.

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