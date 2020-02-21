Эфиопская бегунья Йешане установила мировой рекорд в полумарафоне

Йешане победила с результатом 1 час 4 минуты 31 секунда и улучшила достижение кенийки Джойсилин Джепкосгеи (1:04.51). Кенийка Бриджид Косгеи финишировала второй и также показала время лучше прежнего мирового рекорда — 1 час 4 минуты 49 секунд. Третьей стала другая кенийская бегунья Розмари Ванджиру (1:05.34).