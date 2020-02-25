Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА

Источник: РИА "Новости"

«Поскольку ранее я участвовал в работе органов управления ВФЛА, то сейчас во избежание конфликта интересов, взвесив все за и против, я принял решение снять свою кандидатуру с выборов 28 февраля. Какой бы прочной ни была моя уверенность в том, что смогу вывести федерацию из кризиса», — сказал Борзаковский.

Борзаковский был выдвинут волгоградской региональной федерацией в конце января. Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом возглавлявшего ВФЛА с 2016 года Дмитрия Шляхтина после дела о нарушении антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.

На данный момент Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила выдачу нейтрального статуса российским спортсменам, для выхода из кризиса Олимпийский комитет России создал рабочую группу.

«За месяц после того, как моя кандидатура была выдвинута на пост президента ВФЛА, вокруг российской легкой атлетики произошли события, которые во многом изменили как общее положение дел в нашем виде спорта, так и ситуацию с организацией и проведением внеочередной конференции. Был опубликован отчет AIU по делу Лысенко, World Athletics по сути выдвинула ультимативные условия для возобновления выдачи статуса нейтральных спортсменов и сохранения членства ВФЛА. Я неоднократно общался с руководителями рабочей группы ОКР в последнее время и понимаю причины тех критериев, которые сейчас рекомендованы для претендентов в органы управления национальной федерации», — сказал Борзаковский.

«Да, они жесткие, однако в сложившихся обстоятельствах, когда любая зацепка может быть использована для максимальных карательных мер со стороны World Athletics, считаю, что представители нашей легкой атлетики не вправе идти даже на малейший возможный риск подвергнуть ВФЛА новому витку санкций в угоду личным амбициям», — добавил он.

Критерии рабочей группы ОКР создавались не на пустом месте

В настоящий момент на пост главы ВФЛА претендуют член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов и спортивный менеджер Михаил Гусев, к выборам будут допущены только те кандидаты, которые будут соответствовать критериям, разработанным рабочей группой ОКР.

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Борзаковский отметил, что у рабочей группы ОКР были причины создать жесткие критерии для кандидатов на пост главы ВФЛА. «Критерии создавались не на пустом месте и направлены они исключительно на то, чтобы по итогам выборов и их оценки международным сообществом получить приемлемое решение от совета World Athletics, который состоится совсем скоро», — сказал Борзаковский.

«Приемлемое — это незамедлительное возобновление допуска наших чистых спортсменов к участию в международных соревнованиях и обеспечение их равных прав со спортсменами из других стран, в том числе в плане выступления на Олимпийских играх. Это главный приоритет для всех нас сейчас. Надеюсь, что коллеги, которые выдвинули мою кандидатуру, с пониманием отнесутся к этому решению», — заявил Борзаковский.

Борзаковский сосредоточится на работе в сборной России

Борзаковскому 38 лет, он возглавляет сборную России с февраля 2015 года. В течение спортивной карьеры он становился олимпийским чемпионом Игр 2004 года в Афинах в беге на 800 м, также в его активе по две серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира, победа на чемпионате Европы — 2012.

«Я сосредоточусь на выполнении обязанностей главного тренера сборной. Эта работа, особенно сейчас, требует полной вовлеченности, времени и повышенной персональной ответственности. Постараюсь делать ее с максимальной пользой», — заключил Борзаковский.

Положение ВФЛА

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.