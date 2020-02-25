Чемпион ОИ в беге Фара признал употребление L-карнитина в разрешенных количествах
ТАСС, 25 февраля. Четырехкратный олимпийский чемпион британский бегун Мо Фара признал использование
ТАСС, 25 февраля. Четырехкратный олимпийский чемпион британский бегун Мо Фара признал использование
По информации телеканала, в 2014 году за два дня до Лондонского марафона Фара получил четыре инъекции
Однако в распоряжении
Использование инъекции разрешено в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA), если содержание препарата в организме было не превышает 50 мл каждые шесть часов. По информации источника, в анализах Фары содержались 13,5 мл вещества, однако этот факт не был задокументирован, тем не менее формальных причин для выдвижения обвинений Фаре нет.
Ранее Британское антидопинговое агентство отказалось выдать пробы Фары для перепроверки. В октябре 2019 года Салазар был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 31 октября 2017 года Фара объявил о прекращении сотрудничества со специалистом, при этом он отметил, что не допинговый скандал вокруг Салазара стал причиной смены тренера.
Фара выиграл по две золотые медали в забегах на 5000 м и 10000 м на Олимпийских играх 2012 и 2016 года. Также на его счету есть шесть побед на чемпионатах мира.