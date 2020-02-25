Чемпион ОИ в беге Фара признал употребление L-карнитина в разрешенных количествах

Источник: AP 2020

По информации телеканала, в 2014 году за два дня до Лондонского марафона Фара получил четыре инъекции L-карнитина, не сообщив об этом на допинг-контроле. Об использовании препарата было известно личному тренеру атлета Альберту Салазару и главному врачу Федерации легкой атлетики Великобритании Робу Чакверти, который вводил препарат. Ранее Фара отрицал использование этого вещества, количество нахождения которого в организме ограничено антидопинговыми правилами.

Однако в распоряжении Би-би-си попали стенограмма допроса Фары комиссарами Антидопингового агентства США (USADA), согласно которой британский атлет признал использование препарата. «Я хотел во всем разобраться, извините, но принимал его [L-карнитин] в то время, хотя думал, что это не так», — заявил Фара.

L-карнитин — это естественная аминокислота, которая, согласно исследованиям, при введении в кровоток может помочь ускорить обмен веществ и повысить спортивные результаты.

Использование инъекции разрешено в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA), если содержание препарата в организме было не превышает 50 мл каждые шесть часов. По информации источника, в анализах Фары содержались 13,5 мл вещества, однако этот факт не был задокументирован, тем не менее формальных причин для выдвижения обвинений Фаре нет.

Ранее Британское антидопинговое агентство отказалось выдать пробы Фары для перепроверки. В октябре 2019 года Салазар был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 31 октября 2017 года Фара объявил о прекращении сотрудничества со специалистом, при этом он отметил, что не допинговый скандал вокруг Салазара стал причиной смены тренера.