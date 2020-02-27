Борзаковский призвал российскую легкую атлетику к объединению для восстановления ВФЛА

«Всегда есть оптимизм, ко всему с ним подходим, — отметил Борзаковский. — Мы одна большая легкоатлетическая семья. На данный момент мы находимся в наиплачевнейшем положении, и вместо того, чтобы говорить, кто хуже, а кто лучше, надо, на мой взгляд, объединиться, создать команду по работе над восстановлением. Думаю, стоит всем, кому дорога легкая атлетика в нашей стране, задуматься над этим».

Также специалист рассказал, как в национальной команде переживают кризисное время. «Морально очень тяжело все это переживать, особенно этот зимний сезон, Маша Ласицкене сделала всего три старта, потеряла очень много как в финансовом, так и в моральном плане. Она могла делать от пяти до десяти стартов в зимний сезон, но опять же, если бы что-то от нас зависело, мы бы делали. Но сейчас так складывается ситуация, будем надеяться, что выборы [президента ВФЛА] пройдут нормально и новоиспеченный президент все-таки сделает все возможное, чтобы хотя бы дали нейтральный статус», — сказал Борзаковский, ранее снявший свою кандидатуру с выборов, которые пройдут 28 февраля.

Борзаковский надеется, что российские легкоатлеты в скором времени получат допуск к международным стартам. «Конечно, все наши спортсмены готовятся к Олимпийским играм, — сказал он. — После них у нас планируется чемпионат Европы, надеемся, что в какой-то мере федерацию восстановят, чтобы ребятам дали нейтральный статус для участия в стартах, потому что международных соревнований очень не хватает для практики».