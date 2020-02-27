Евгений Юрченко остался единственным кандидатом на пост главы ВФЛА

Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщает официальный сайт организации.

28 февраля состоится внеочередная выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики. На ней пройдут выборы президента ВФЛА, членов президиума федерации и членов Контрольно-ревизионной комиссии организации.

3 февраля президиум ВФЛА передал Рабочей группе ОКР полномочия по взаимодействию с World Athletics, Athletics Integrity Unit, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями, а также по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА.