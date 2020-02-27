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21:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Евгений Юрченко остался единственным кандидатом на пост главы ВФЛА

Единственным кандидатом на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) остался Евгений Юрченко.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщает официальный сайт организации.

28 февраля состоится внеочередная выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики. На ней пройдут выборы президента ВФЛА, членов президиума федерации и членов Контрольно-ревизионной комиссии организации.

3 февраля президиум ВФЛА передал Рабочей группе ОКР полномочия по взаимодействию с World Athletics, Athletics Integrity Unit, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями, а также по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА.

Евгений Юрченко — член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Он также исполнял обязанности первого вице-губернатора Воронежской области в 2018 году.

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