Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики

Источник: РИА "Новости"

Внеочередная выборная конференция ВФЛА проходит в пятницу в здании Олимпийского комитета России (ОКР).

Юрченко был единственным кандидатом на пост главы ВФЛА. За его кандидатуру проголосовали 53 делегата, семь высказались против, трое воздержались.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--49e152f999a5716c93e0" data-vnd="49e152f999a5716c93e0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=49e152f999a5716c93e0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Изначально на пост главы ВФЛА претендовали четыре кандидата. Однако главный тренер сборной России Юрий Борзаковский 25 февраля снял свою кандидатуру, а кандидатуры главы Федерации легкой атлетики Москвы Олега Курбатова и спортивного менеджера Михаила Гусева были сняты в четверг по инициативе рабочей группы ОКР.

Юрченко 51 год, с апреля по октябрь 2018 года он был первым вице-губернатором Воронежской области. С 2002 по 2005 год занимал пост заместителя генерального директора телекоммуникационной компании «Связьинвест», с 2009 по 2010 год возглавлял организацию.

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Положение ВФЛА

Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом возглавлявшего федерацию с 2016 года Дмитрия Шляхтина после дела о нарушении антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября 2019 года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

29 января AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.

Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА.

3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России.