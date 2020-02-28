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16:22 (мск), источник: ТАСС

Встреча ВФЛА с рабочей группой World Athletics пройдет на следующей неделе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Встреча представителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по вопросу восстановления членства ВФЛА пройдет на следующей неделе. Об этом журналистам рассказал новый президент ВФЛА Евгений Юрченко.

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Юрченко был избран на пост президента ВФЛА большинством голосов в пятницу на внеочередной выборной конференции.

«На следующей неделе будет встреча с рабочей группой по восстановлению ВФЛА. Наши действия будут сильно отличаться от того бездействия, которое было на данный момент. Сейчас мы подготовим позицию, на это уйдут понедельник и вторник, и будем уже встречаться с ней. Но это произойдет до заседания совета World Athletics 11—12 марта», — заявил Юрченко.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу о нарушении антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

29 января независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.

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