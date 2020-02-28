Встреча ВФЛА с рабочей группой World Athletics пройдет на следующей неделе

Юрченко был избран на пост президента ВФЛА большинством голосов в пятницу на внеочередной выборной конференции.

«На следующей неделе будет встреча с рабочей группой по восстановлению ВФЛА. Наши действия будут сильно отличаться от того бездействия, которое было на данный момент. Сейчас мы подготовим позицию, на это уйдут понедельник и вторник, и будем уже встречаться с ней. Но это произойдет до заседания совета World Athletics 11—12 марта », — заявил Юрченко.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу о нарушении антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.