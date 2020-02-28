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17:01 (мск), источник: ТАСС

Поздняков считает, что для эффективной работы нового руководства ВФЛА созданы все условия

ТАСС, 28 февраля. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что новому руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) созданы все необходимые условия для эффективной работы. Комментарий Позднякова приводит служба информации ОКР.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу Евгений Юрченко был избран на пост президента ВФЛА большинством голосов на внеочередной выборной конференции. Также был утвержден новый состав президиума организации.

«С удовлетворением воспринимаю итоги сегодняшней конференции ВФЛА. Избран новый президент федерации, органы управления — это самое главное. Полностью обновлен состав руководства, для эффективной работы которого, считаю, созданы сейчас все необходимые условия. Это было как раз одной из ключевых задач рабочей группы ОКР — организовать и провести конференцию таким образом, чтобы новое руководство ВФЛА смогло безотлагательно приступить к решению ключевых задач, главной из которых является скорейшее возобновление процедуры выдачи допуска чистым российским спортсменам для участия в международных соревнованиях со стороны World Athletics [Международной ассоциации легкоатлетических федераций]», — сказал Поздняков.

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