Поздняков считает, что для эффективной работы нового руководства ВФЛА созданы все условия

«С удовлетворением воспринимаю итоги сегодняшней конференции ВФЛА. Избран новый президент федерации, органы управления — это самое главное. Полностью обновлен состав руководства, для эффективной работы которого, считаю, созданы сейчас все необходимые условия. Это было как раз одной из ключевых задач рабочей группы ОКР — организовать и провести конференцию таким образом, чтобы новое руководство ВФЛА смогло безотлагательно приступить к решению ключевых задач, главной из которых является скорейшее возобновление процедуры выдачи допуска чистым российским спортсменам для участия в международных соревнованиях со стороны World Athletics [Международной ассоциации легкоатлетических федераций]», — сказал Поздняков.