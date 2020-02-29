Сидорова показала лучший результат сезона на Фестивале прыжков с шестом в «Лужниках»

Спортсменка показала лучший результат сезона в мире, преодолев планку на высоте 4,95 метра. 28-летняя Сидорова обновила личный рекорд, во вторник на чемпионате России она показала результат 4,92 м. После 4,95 м она заявила высоту 5 м, но преодолеть ее не сумела.