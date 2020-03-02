Минспорт восстановил госаккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики

Источник: РИА "Новости"

31 января Матыцин подписал приказ о приостановлении действия государственной аккредитации ВФЛА сроком до 1 марта 2020 года. Причиной для приостановки действия аккредитации послужило невыполнение со стороны ВФЛА обязанностей в сфере предотвращения допинга в спорте. 28 февраля прошла внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой был выбран новый президент организации — Евгений Юрченко.

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«Сегодня состоялось заседание комиссии по аккредитации. Принято решение о возобновлении аккредитации ВФЛА. Надеемся, что новое руководство ВФЛА будет активно сотрудничать с министерством спорта по восстановлению и укреплению отношений с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics)», — сказал Матыцин.

«Надеюсь, что пути выхода из кризиса будут найдены, прежде всего касающиеся восстановления прав наших спортсменов по участию в международных соревнованиях и в дальнейшем — полного восстановления в качестве члена World Athletics. Желаю избранному президенту удачи, успехов, еще раз подтверждаю, что министерство спорта будет взаимодействовать с ВФЛА по всем вопросам касательно развития легкой атлетики», — добавил министр спорта.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

29 января независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.

3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России.