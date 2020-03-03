На пути к выздоровлению. Минспорт восстановил госаккредитацию ВФЛА

Источник: РИА "Новости"

Государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена 31 января по решению министра спорта Олега Матыцина. Полномочия по взаимодействию с международными организациями были переданы рабочей группе Олимпийского комитета России. За проведение легкоатлетических соревнований отвечала Федерация современно пятиборья России.

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Причиной приостановки аккредитации послужил очередной скандал, связанный с допингом.

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Временное руководство федерации отказывалось признать вину предшественников во главе с Дмитрием Шляхтиным по делу Лысенко. Итогом чего стал практически ультиматум легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), который потребовал полного исключения ВФЛА из числа членов международной федерации, если российской стороне не удастся доказать свою правоту в случае с предоставлением поддельных документов, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.

Юрченко был избран на пост главы ВФЛА 28 февраля на безальтернативной основе. Сразу после избрания он обратился в Минспорт РФ с просьбой вернуть организации госаккредитацию.

Матыцин по итогам заседания комиссии в понедельник заявил, что надеется на сотрудничество с новым руководством ВФЛА в вопросе отношений с World Athletics. «Надеюсь, что пути выхода из кризиса будут найдены, прежде всего касающиеся восстановления прав наших спортсменов по участию в международных соревнованиях и восстановления федерации в качестве члена World Athletics», — сказал министр спорта.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

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Активность Юрченко

В день избрания Юрченко анонсировал заявление по делу Лысенко и встречу с рабочей группой World Athletics по вопросу восстановления членства ВФЛА. Он подчеркивал, что действия нового руководства будут коренным образом отличаться «от того бездействия, которое было».

В понедельник президент ВФЛА заявил, что обратился в World Athletics с просьбой о своем присутствии на заседании совета организации, которое пройдет 11—12 марта . «В настоящий момент я считаю, что наши первоочередные задачи — выстраивание очень доброго и конструктивного диалога с World Athletics и как можно более быстрое возвращение наших спортсменов на международную арену, к выступлениям как на различных международных стартах, так и на Олимпиаде», — отметил он.

Логичным продолжением политики Юрченко стало признание претензий к ВФЛА. Это выглядит необходимым в свете угрозы исключения из World Athletics за несколько месяцев до Олимпийских игр.

«От имени президента ВФЛА я полностью признал обвинения AIU в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле Лысенко. Также от себя лично и от имени ВФЛА я принес извинения World Athletics и всей мировой легкоатлетической семье в связи с теми негативными последствиями, которые были нанесены чистоте и целостности легкой атлетики в связи с делом Лысенко», — сказал Юрченко.

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«Я очень надеюсь, что пусть и с запозданием, но наши действия позволят снять с повестки дня вопрос об исключении ВФЛА из World Athletics», — добавил глава ВФЛА.

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Спортсмены рассчитывают на скорейшее разрешение ситуации

Ограничения в правах федерации легкой атлетики сильнее всего сказываются на спортсменах, которые теряют в деньгах и репутации из-за отсутствия возможности участия в зарубежных стартах. При этом именно активная позиция спортсменов, в частности постоянная критика со стороны трехкратной чемпионки мира Марии Ласицкене, помогла сдвинуть дело с мертвой точки. Комиссия спортсменов, в которую входят в числе прочих Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, в свое время настаивала на лишении ВФЛА госаккредитации.

В понедельник ее главные представители провели рабочую встречу в Монако с представителями World Athletics, на которой передали письмо с обращением к членам совета организации.

«Российские легкоатлеты высказали свою позицию и выслушали позицию World Athletics по сложившейся ситуации вокруг ВФЛА, — сообщается на странице комиссии в Instagram. — В связи с тем, что ближайший совет World Athletics, на котором обсудят дальнейшую судьбу российской легкой атлетики, состоится уже 11—12 марта , комиссия спортсменов рассчитывает на скорейшее проведение переговоров между всеми заинтересованными сторонами: недавно избранным руководством ВФЛА, World Athletics, Athletics Integrity Unit».