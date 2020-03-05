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09:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Попробуй за ней угнаться: изящная легкоатлетка из российской провинции

Знакомьтесь, Виктория Морозова — российская спортсменка, родившаяся и выросшая в самом сердце Чувашии, но представляющая на соревнованиях по легкой атлетике сразу два города — родные Чебоксары и Москву.

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20
фотографий
20
фотографий

Девушке 23 года. Она специализируется в беге на 800 и 1500 метров и имеет звание Кандидата в мастера спорта. С такими роскошными данными Виктория определенно может рассчитывать на успех в «королеве спорта».

Длинноногая красотка шла к своим первым успехам планомерно: с 2013 года она оказывалась где-то неподалеку от призовых троек различных юниорских первенств. В 2016—2017 годах результаты и вовсе пошли на спад, но следующий год стал поворотным в судьбе россиянки.

Зимой 2018 года прекрасная спортсменка впервые в карьере завоевала серьезную награду — Виктория заняла третье место на молодежном чемпионате России на коронной дистанции 1500 метров. Уже на летнем первенстве она улучшила свой показатель, придя к финишу второй. Тут же девушка получила свою порцию славы, о ней написали несколько ведущих спортивных изданий страны.

Стоит отметить, что на счету Виктории также серебряная медаль Летней Спартакиады молодежи.

Виктория много времени уделяет своей фигуре. С ее специфической внешностью девушку вполне могла бы ждать карьера модели, если в дальнейшем у нее не сложится со спортивной деятельностью.

На Instagram Виктории подписано более 18 тысяч человек, и все они становятся свидетелями прекрасных и мотивационных постов нашей сегодняшней героини, в которых девушка делится секретами поддержания идеального тела и правильного питания, а также рассказывает, как добиваться поставленных целей.

Хочется пожелать очаровательной девушке улучшать свои спортивные достижения, идти только вперед и не останавливаться на достигнутом!

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