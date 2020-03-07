Умер чемпион Паралимпийских игр легкоатлет Евгений Кегелев

«Паралимпийский комитет России с прискорбием сообщает о безвременной кончине чемпиона Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых Евгения Кегелева. Паралимпийский комитет России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам спортсмена», — говорится в заявлении пресс-службы ПКР.

Кегелев стал победителем Паралимпийских игр в эстафете 4 по 100 м. Он входил в состав сборной России до 2019 года. Спортсмен награжден орденом Дружбы за вклад в развитие паралимпийского движения.